Santa Elena: una mujer fue agredida por su expareja y su exsuegro y ambos quedaron detenidos

Un nuevo hecho de violencia de género se registró en Santa Elena durante la noche del domingo, cuando una mujer fue agredida físicamente en la vía pública y debió ser trasladada a un centro de salud. El episodio motivó la intervención policial y derivó en la detención de dos personas señaladas como responsables.

Según informaron desde la Jefatura Departamental La Paz, a través de Comisaría Santa Elena, el procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico que alertó sobre una situación de agresión. A partir de esa comunicación, efectivos se dirigieron al lugar indicado para constatar lo ocurrido.

Al llegar a la zona de avenida San Martín y Dardo Pablo Blanc, el personal policial encontró a la víctima con signos de haber sufrido una agresión física, principalmente en el rostro.

Detuvieron a dos personas por el hecho

De acuerdo con la información oficial, la mujer habría sido agredida por su expareja y por el padre de este, lo que configuró una intervención de oficio por lesiones leves en contexto de violencia de género.

Detenidos en Santa Elena.

Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió a la aprehensión de dos hombres de 24 y 71 años de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Comisaría Santa Elena, con conocimiento de la Unidad Fiscal interviniente.

La víctima fue asistida en el hospital

Tras la intervención policial, la mujer fue trasladada al hospital local para recibir atención médica. Allí fue asistida por lesiones en el rostro y quedó internada en observación debido a una crisis nerviosa y un estado de pánico.

Las actuaciones continúan en el ámbito judicial para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes en este caso ocurrido en Santa Elena.