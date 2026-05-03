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Concordia: detuvieron a dos hombres y secuestraron un arma casera en una plaza

El procedimiento ocurrió durante la madrugada en la zona de calle 11 de Noviembre. Dos de los involucrados eran menores de edad y fueron entregados a sus familias.

3 de Mayo de 2026
Dos mayores y dos menores de edad estuvieron implicados en el episodio
Dos mayores y dos menores de edad estuvieron implicados en el episodio Foto: Jefatura Departamental Concordia

El procedimiento ocurrió durante la madrugada en la zona de calle 11 de Noviembre. Dos de los involucrados eran menores de edad y fueron entregados a sus familias.

En horas de la madrugada de este domingo, personal del Grupo Especial Concordia llevó adelante un procedimiento en una plaza ubicada sobre calle 11 de Noviembre, entre Fátima y Los Ruiseñores, en el marco de tareas de prevención.

Según se informó, los efectivos que se desplazaban en el móvil 1676 observaron a cuatro masculinos en el lugar y procedieron a su identificación. En ese momento, uno de ellos arrojó un objeto junto a un banco, lo que motivó la rápida intervención policial.

Al verificar el elemento, los uniformados constataron que se trataba de un arma de fuego de fabricación casera, la cual tenía una munición alojada en la recámara.

De los cuatro identificados, dos eran mayores de edad y los otros dos menores. Tras poner en conocimiento al fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa, se dispuso la aprehensión de los dos adultos, mientras que los menores fueron correctamente identificados y posteriormente entregados a sus progenitores.

 

Asimismo, se ordenó el secuestro formal del arma incautada.

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