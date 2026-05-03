Concordia: detuvieron a dos hombres y secuestraron un arma casera en una plaza

Dos mayores y dos menores de edad estuvieron implicados en el episodio

En horas de la madrugada de este domingo, personal del Grupo Especial Concordia llevó adelante un procedimiento en una plaza ubicada sobre calle 11 de Noviembre, entre Fátima y Los Ruiseñores, en el marco de tareas de prevención.

Según se informó, los efectivos que se desplazaban en el móvil 1676 observaron a cuatro masculinos en el lugar y procedieron a su identificación. En ese momento, uno de ellos arrojó un objeto junto a un banco, lo que motivó la rápida intervención policial.

Al verificar el elemento, los uniformados constataron que se trataba de un arma de fuego de fabricación casera, la cual tenía una munición alojada en la recámara.

De los cuatro identificados, dos eran mayores de edad y los otros dos menores. Tras poner en conocimiento al fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa, se dispuso la aprehensión de los dos adultos, mientras que los menores fueron correctamente identificados y posteriormente entregados a sus progenitores.

Asimismo, se ordenó el secuestro formal del arma incautada.