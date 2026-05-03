Javier Milei viaja a Estados Unidos: agenda con empresarios y participación en foro económico

El presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos esta semana, con una agenda centrada en encuentros con empresarios e inversores, además de su participación en un importante foro económico.

El mandatario partirá el martes 5 de mayo a las 13 (hora argentina) con destino a Los Ángeles, donde tiene previsto arribar en la madrugada del miércoles.

Ese mismo día, a las 14, Milei se reunirá con Michael Milken, fundador del Instituto Milken, una entidad reconocida a nivel global por sus investigaciones en economía y salud, y por la organización de su Conferencia Anual, que reúne a líderes políticos y del sector privado.

Posteriormente, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico, con el objetivo de fortalecer vínculos y atraer inversiones.

A las 18, Milei será uno de los oradores en la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken, uno de los eventos más relevantes del ámbito económico internacional.

Tras su exposición, el Presidente emprenderá el regreso hacia la Argentina cerca de las 22 del mismo miércoles, con arribo previsto al Buenos Aires el jueves por la tarde.