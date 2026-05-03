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Murieron tres turistas por un brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia

Se trata de dos pasajeros oriundos de Países Bajos y un tercero que ya estaba a bordo del buque MV Hondius, que viajaba con destino a Cabo Verde. La Organización Mundial de la Salud monitorea la situación.

3 de Mayo de 2026
Los tres casos fueron detectados en el buque MV Hondius, que se dirigía de Ushuaia a Cabo Verde
Los tres casos fueron detectados en el buque MV Hondius, que se dirigía de Ushuaia a Cabo Verde Foto: Liveaboard

Se trata de dos pasajeros oriundos de Países Bajos y un tercero que ya estaba a bordo del buque MV Hondius, que viajaba con destino a Cabo Verde. La Organización Mundial de la Salud monitorea la situación.

Un posible brote de hantavirus encendió las alarmas internacionales tras provocar la muerte de tres pasajeros a bordo de un crucero que había partido desde Ushuaia. La situación es monitoreada por la Organización Mundial de la Salud, que confirmó además otros casos sospechosos.

 

El episodio se desarrolla en el buque MV Hondius, que zarpó el 20 de marzo con destino a Cabo Verde. Según el informe oficial, seis personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad: tres fallecieron, una permanece internada en terapia intensiva en Johannesburgo y otras dos continúan bajo observación.

 

Fuentes sanitarias de Tierra del Fuego indicaron que no se registraron contagios recientes en la provincia, lo que pone el foco en otras posibles instancias de exposición, ya sea antes del embarque o durante escalas posteriores.

Foto: Liveaboard
Foto: Liveaboard

Quiénes son las víctimas

 

La primera víctima fue un pasajero de 70 años que murió durante el viaje. Su esposa, también afectada, fue evacuada y falleció posteriormente en un hospital sudafricano. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. En tanto, la tercera persona fallecida permanecía a bordo del barco.

 

Las autoridades sanitarias internacionales trabajan en la coordinación de evacuaciones médicas y en la evaluación del riesgo epidemiológico. No se descarta trasladar a los pacientes restantes hacia Praia para su aislamiento y tratamiento.

Sobre el hantavirus

Es una enfermedad transmitida principalmente por roedores, a través del contacto con secreciones como orina, saliva o heces. En el sur de Argentina y Chile circula la variante Andes, que tiene la particularidad —poco frecuente— de poder transmitirse entre personas.

 

Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y malestar general, y pueden evolucionar rápidamente hacia cuadros respiratorios graves.

 

Por ello, especialistas remarcan la importancia de la consulta médica temprana ante cualquier sospecha, especialmente en personas que hayan estado en zonas rurales o en contacto con posibles reservorios del virus.

Un buque de lujo

 

El Hondius es el primer barco de clase polar 6 registrado en el mundo y fue construido desde cero para cruceros de expedición. Bautizado con el nombre de Jodocus Hondius, un grabador y cartógrafo flamenco y holandés, el MV Hondius, de 353 pies de eslora, es un crucero de expedición diseñado para navegar por las ásperas y escarpadas aguas de las regiones polares del mundo.

 

El barco transporta hasta 170 pasajeros, proporcionando el máximo contacto de primera mano con la Antártida, al tiempo que continúa la tradición de los cruceros de expedición de naturaleza pura.

Temas:

hantavirus muerte por hantavirus Ushuaia
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