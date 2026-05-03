"Fuimos justos ganadores": la palabra de los jugadores de Patronato tras el triunfo

Patronato venció a Nueva Chicago por 2-1 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y, tras el encuentro, los jugadores del plantel dialogaron con Elonce para analizar un triunfo que consideraron clave en la fecha 12 de la zona B de la Primera Nacional. El equipo valoró el esfuerzo colectivo, la solidez en casa y la importancia de sumar tres puntos ante un rival directo.

Alan Sosa fue uno de los primeros en hablar y destacó el valor anímico del resultado. “Era una cuenta pendiente que teníamos con nosotros y con la gente. Creo que hoy pudimos saldar un poco eso”, expresó el mediocampista, remarcando la necesidad de hacerse fuertes como local.

El volante también puso el foco en la intensidad del torneo y la importancia del recambio dentro del plantel. “Los partidos de esta categoría son una guerra. Se nos van a caer, otros van a seguir ingresando y lo van a seguir haciendo bien”, sostuvo, al tiempo que valoró la unidad del grupo.

Un triunfo trabajado y con autocrítica

En su análisis, Sosa consideró que Patronato fue justo ganador, aunque advirtió sobre aspectos a mejorar. “Fuimos justos ganadores, pero hay que cerrar antes los partidos para no sufrir hasta el final”, señaló, dejando en claro que el equipo aún tiene margen de crecimiento.

El arquero también destacó el impacto emocional del gol inicial. “El fútbol es muy anímico, es mucho de contagio. Patronato es otra cosa cuando hace primero el gol”, explicó, resaltando cómo el equipo cambia su rendimiento cuando logra adelantarse en el marcador.

Alan Sosa, capitán de Patronato. Foto: Elonce.

Por su parte, Maximiliano Rueda, autor del primer tanto, expresó su alegría por el triunfo y su rendimiento personal. “Estoy muy contento por el triunfo y en lo personal por el gol”, afirmó el lateral, quien fue determinante en la victoria.

El análisis de los protagonistas del partido

Rueda también describió la jugada de su gol, destacando la confianza al momento de definir. “Pensé en patear al arco y ya cuando la calcé y vi que entraba salí a festejarlo”, contó, visiblemente satisfecho por su aporte en el resultado.

Maximiliano Rueda, autor del primer gol de Patronato. Foto: Elonce.

El defensor valoró además el trabajo colectivo ante un rival exigente. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Ellos vienen en puestos de Reducido y jugando muy bien”, explicó, subrayando la importancia de haberse hecho fuertes en casa.

Hernán Rivero, autor del segundo gol, también compartió su visión del encuentro. “Estoy contento porque mis compañeros me apoyaron muchísimo en la semana”, expresó, destacando el respaldo del grupo y del cuerpo técnico.

Grupo unido y foco en lo que viene

Hernán Rivero, delantero de Patronato. Foto: Elonce.

Rivero remarcó la importancia del esfuerzo colectivo en una categoría muy física. “El cuerpo técnico nos pidió que laburemos el trabajo sucio, que en esta categoría se juega mucho”, señaló, poniendo en valor la disciplina táctica del equipo.

El delantero también tuvo palabras de apoyo para sus compañeros, especialmente para Federico Bravo, quien salió lesionado. “Es un compañero muy importante para nosotros”, lamentó.

Con este triunfo, Patronato venció a Nueva Chicago y consolidó una mejoría en su rendimiento, apoyado en un grupo que destaca la unión, el esfuerzo y la confianza como pilares fundamentales para seguir creciendo en la Primera Nacional.