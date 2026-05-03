Marcelo Candia destacó el rendimiento de Patronato: "Era un triunfo muy necesario"

El entrenador Marcelo Candia destacó el triunfo de Patronato ante Nueva Chicago por 2-1 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la duodécima fecha de la Primera Nacional. Tras el partido, el director técnico dialogó con Elonce y valoró la importancia del resultado para el plantel y el entorno del club.

“Es un triunfo muy necesario, lo necesitaba la gente y nosotros contra un rival duro. Los primeros 10 o 15 minutos no me gustaron, pero después nos acomodamos y cuando hicimos el gol, tuvimos un pasaje de buen fútbol”, expresó Candia, quien remarcó la evolución del equipo durante el desarrollo del encuentro.

En su análisis, el entrenador señaló que Patronato logró controlar el juego tras abrir el marcador y que el equipo mostró solidez defensiva en gran parte del partido, lo que le permitió sostener la ventaja hasta el final.

Análisis del rendimiento y la identidad de juego

Candia se mostró conforme con el rendimiento general del equipo, destacando el trabajo colectivo en todas las líneas. “Fue un buen partido de la defensa, el mediocampo, los delanteros”, afirmó, subrayando la importancia del funcionamiento grupal.

El entrenador también hizo especial hincapié en el rol de la presión ofensiva. “Por la forma en la que me gusta jugar a mí, la presión de los puntas es importante y el trabajo que hizo Franco Soldano fue terrible”, destacó, valorando el despliegue del delantero durante el encuentro.

Foto: Elonce.

A pesar del triunfo, Candia reconoció que el equipo aún tiene aspectos por mejorar, especialmente en la definición, algo que considera clave para cerrar los partidos con mayor tranquilidad.

La importancia del resultado y el factor emocional

El técnico no ocultó su emoción tras la victoria y lo vivió con intensidad. “Lo viví con mucha intensidad y lo festejé como si hubiese ganado el campeonato porque tengo una mochila porque mucha gente confió en mí y tengo que empezar a devolver”, expresó.

En ese sentido, valoró especialmente haber conseguido el triunfo en condición de local, algo que considera fundamental para fortalecer la relación con la hinchada y el rendimiento del equipo en el torneo.

Foto: Patronato.

Además, Candia destacó el crecimiento de los futbolistas surgidos de las inferiores. “Ya el otro día con Temperley jugaron seis. Esto es un proceso de muchos años y de a poco se están viendo los frutos”, señaló, poniendo en valor el trabajo formativo del club.

Preocupación por la lesión de Federico Bravo

En otro tramo de la entrevista, el entrenador se refirió a la situación de Federico Bravo, quien debió ser atendido tras el partido. “Lo están llevando a la clínica. Está muy complicado, está con mucho dolor y tiene algo complicado en el tabique”, explicó con preocupación.