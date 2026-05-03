Conductor de un auto de alta gama chocó con una moto y le retuvieron la licencia: tenía 1,62 g/l

El conductor de un auto de alta gama protagonizó un choque en Concordia y dio positivo de 1,62 g/l de alcohol en sangre, por lo que le retuvieron el vehículo y la licencia.
El conductor de un auto de alta gama chocó con una motocicleta en Concordia y terminó con la licencia retenida tras comprobarse que manejaba con 1,62 g/l de alcohol en sangre. El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este domingo y requirió la intervención de personal policial y de tránsito.
El hecho se registró alrededor de las 11 en la avenida Presidente Illia, entre calles Rivoli y Paula Albarracín de Sarmiento. En el lugar, por causas que aún se investigan, colisionaron un Mini Cooper conducido por un abogado de 42 años y una motocicleta utilizada como servicio de Uber, en la que se trasladaba un joven de 23 años.
De acuerdo a la información recabada, el automóvil circulaba en sentido oeste-este, es decir, ingresando a la ciudad, mientras que la moto lo hacía en sentido contrario. En ese contexto, el conductor del vehículo habría invadido el carril opuesto, provocando el impacto.
Cómo fue el choque y el estado del motociclista
Tras la colisión, ambos rodados quedaron detenidos sobre el cordón de la avenida. La violencia del impacto generó preocupación entre quienes transitaban por la zona en ese momento.
Como consecuencia del siniestro, el joven que conducía la motocicleta fue asistido en el lugar y luego trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat para una mejor evaluación médica.
Según se informó, el motociclista presentaba lesiones de carácter leve, por lo que su estado no reviste gravedad. De todos modos, quedó en observación para descartar complicaciones.
Alcohol positivo y medidas de tránsito
En el lugar trabajó personal de la Dirección de Tránsito, que le realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del auto de alta gama. El resultado fue positivo, con un nivel de 1,62 gramos de alcohol por litro de sangre.
Ante esta situación, las autoridades procedieron a la retención del vehículo y de la licencia de conducir del involucrado, en el marco de la normativa vigente en materia de seguridad vial.