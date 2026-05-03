Investigan en Gualeguay si un choque fatal podría tratarse de un travesticidio

Un choque fatal ocurrido en la madrugada del viernes 1º de mayo en Gualeguay es investigado por la Justicia bajo la sospecha de que podría tratarse de un travesticidio y no de un accidente vial. El hecho se registró en la intersección de las rutas 11 y 12, donde una mujer trans que ejercía la prostitución fue hallada sin vida sobre la calzada tras ser embestida por un camión de gran porte. La víctima se llamaba Cecilia, tenía 47 años y residía en el barrio Dunat de esa localidad.

Según las primeras informaciones, el episodio fue reportado inicialmente como un accidente. Personal policial intervino alrededor de la 1 tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona fallecida en la ruta. En ese momento, se indicó que el conductor del camión habría continuado su marcha sin advertir el impacto. Sin embargo, con el avance de las pericias comenzaron a surgir dudas sobre esa versión inicial, publicó Entre Ríos Ahora.

La causa quedó en manos de la fiscal Mariángeles Schell, quien dispuso como primera medida la realización de la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte. En paralelo, el camionero, de 50 años y quien prestaba servicio para la firma Santa Isabel de Tucumán, fue localizado en la localidad de General Galarza y posteriormente detenido, quedando a disposición de la Justicia.

Entre las hipótesis que se analizan, una de las principales apunta a que no se habría tratado de un hecho accidental. Los investigadores buscan determinar si existió un encuentro sexual pactado entre el conductor y la víctima, y si una discusión posterior en la que el hombre se habría negado a abonar por el servicio prestado, derivó en el desenlace fatal. En ese contexto, se evalúa la posibilidad de que la mujer haya intentado impedir la partida del camión, siendo arrastrada y atropellada por el vehículo.

De confirmarse esta línea, la causa podría ser encuadrada como homicidio agravado por la identidad de género de la víctima, lo que implicaría la figura de travesticidio. No obstante, desde la Fiscalía indicaron que aún no se definió una calificación legal definitiva y que la investigación continúa en etapa de recolección de pruebas.

En tanto, los familiares de la víctima, oriundos de la provincia de Buenos Aires, se presentaron en Gualeguay para retirar el cuerpo y trasladarlo para su sepelio. La causa sigue abierta y se aguardan nuevos resultados periciales que permitan esclarecer el hecho.