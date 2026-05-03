Patronato recibe a Nueva Chicago con la necesidad de volver al triunfo

El equipo paranaense juega desde las 16 en el Grella por la fecha 12. Busca cortar la racha de empates y sumar de a tres ante su público.
Patronato afrontará este domingo un nuevo compromiso por la Primera Nacional con la urgencia de reencontrarse con la victoria. Desde las 16, el conjunto rojinegro recibirá a Nueva Chicago en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la fecha 12 del torneo, en un encuentro que marcará además el regreso del equipo de Mataderos a Paraná tras más de una década. El partido será transmitido por LPF Play y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, acompañado por Diego Martín, Malvina Schell y Leandro Billanueva como asistentes y cuarto árbitro, respectivamente.
El equipo dirigido por Marcelo Candia intentará extender su racha sin derrotas, aunque con la necesidad de traducir esa regularidad en un triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla. En ese contexto, una de las principales novedades podría ser el regreso de Facundo Heredia, quien superó una lesión y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico tras ausentarse en los últimos cuatro encuentros. Su posible inclusión en el lateral genera expectativas, teniendo en cuenta que durante su ausencia el puesto fue cubierto por distintas variantes, con rendimientos dispares, publicó Uno.
En el plano ofensivo, el entrenador deberá definir si mantiene el esquema 4-4-1-1 utilizado en el último partido o si opta por un sistema con dos delanteros. En caso de sostener la estructura, Cortés continuaría como enlace por detrás de Franco Soldano, mientras que una variante más ofensiva podría incluir a Rivero o Barolín como acompañantes en el ataque. El plantel ultimó su preparación en el Grella y quedó concentrado a la espera de un rival que llega con un presente irregular.
El encuentro tendrá además un condimento especial por el historial entre ambos equipos. La última vez que se enfrentaron en Paraná fue en noviembre de 2012, con triunfo de Nueva Chicago por 2 a 0. Meses después volvieron a verse las caras en la ciudad, pero por Copa Argentina, donde Patronato logró imponerse por el mismo marcador, resultado que hasta hoy representa su única victoria ante el conjunto de Mataderos. En total, se registran cinco enfrentamientos, con dos triunfos para Chicago, uno para el Rojinegro y dos empates, siendo el último antecedente en 2023, cuando igualaron en ambos partidos.
En cuanto al parte médico, Patronato continúa con varias bajas por lesión, entre ellas Renzo Reynaga, Fernando Moreyra, Luciano Pacco y Nahuel Genez, quienes siguen en proceso de recuperación y no estarán disponibles para este compromiso. Con este panorama, el conjunto entrerriano buscará hacerse fuerte como local y reencontrarse con el triunfo ante su gente.
Probable formación de Patronato
Alan Sosa; Facundo Heredia o Maximiliano Rueda, Santiago Piccioni, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Federico Bravo, V. Pereyra, J. Barinaga, B. Cortés o H. Rivero, J. Salas y F. Soldano o J. Barolín. DT: Marcelo Candia.
Probable formación de Nueva Chicago
Facundo Masuero; Diego Arroyo, Gonzalo Paz, Dylan Gissi, Bruno Palazzo, Emiliano Méndez, Rodrigo Ramírez, Lucas Ambrogio, Gabriel Vega, Alan Ruiz y Sebastian Cocimano. DT: Luis Garcia.