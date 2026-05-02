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Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1 tras una sólida clasificación que lo posiciona entre los mejores del fin de semana.

2 de Mayo de 2026
Franco Colapinto.
Franco Colapinto. Foto: Infobae.

Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1 tras una sólida clasificación que lo posiciona entre los mejores del fin de semana.

Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1 luego de completar una destacada actuación en la clasificación de este sábado, consolidando su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo. El piloto argentino de 22 años logró meterse en la Q3 y aseguró su lugar en la cuarta fila de partida.

 

El mejor tiempo de la jornada quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position tras marcar un registro de 1:27.798. Detrás del joven italiano se ubicaron Max Verstappen y Charles Leclerc, completando los primeros tres lugares de salida para la carrera principal.

 

Por su parte, Colapinto volvió a demostrar regularidad y competitividad, repitiendo el nivel exhibido durante el viernes. Su tiempo de 1:28.762 le permitió ubicarse octavo, quedando a menos de un segundo de la pole y confirmando su buen momento en la categoría.

 

Foto: F1.
Foto: F1.

 

Regularidad y superación en un fin de semana exigente

 

El desempeño del piloto argentino cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta lo ocurrido en la carrera Sprint del sábado. Allí, Colapinto había largado también desde la octava posición, pero un toque con Verstappen condicionó su rendimiento y lo relegó hasta la décima colocación final.

 

Lejos de quedarse con ese resultado, el ex piloto de Williams logró reponerse rápidamente y mostró una versión sólida en la clasificación. En ese contexto, volvió a imponerse en el duelo interno dentro de su equipo frente a Pierre Gasly.

 

Gasly, si bien también logró avanzar a la Q3, debió conformarse con el décimo lugar tras marcar un tiempo de 1:28.810. De esta manera, Colapinto no solo se posicionó mejor en la grilla, sino que reafirmó su crecimiento dentro de la escudería.

 

Foto: F1.
Foto: F1.

 

La grilla y los protagonistas del GP de Miami

 

La grilla de largada para el Gran Premio de Miami presenta nombres de peso en las primeras posiciones. Detrás de Antonelli, Verstappen y Leclerc, aparecen pilotos como Lando Norris, George Russell y Lewis Hamilton, todos con experiencia y aspiraciones de podio.

 

En la cuarta fila, Colapinto compartirá largada con Oscar Piastri, otro de los jóvenes talentos que viene destacándose en la categoría. Más atrás, completan el Top 10 nombres como Isack Hadjar y el propio Gasly.

 

Foto: F1.
Foto: F1.

 

La carrera principal se disputará este domingo desde las 17 (hora argentina) y promete un desarrollo intenso, con múltiples estrategias en juego y condiciones que podrían influir en el rendimiento de los monoplazas.

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 GP de Miami
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