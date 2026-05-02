Prevén un “brusco descenso de temperatura” para este domingo en Entre Ríos, según anticiparon especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, que alertaron sobre el ingreso de una masa de aire frío y seco que impactará de lleno en la región. Este cambio marcará el punto más frío del fin de semana, con condiciones típicamente otoñales.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada dominical comenzará con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 5 y 6 grados, aunque en algunas zonas podrían descender incluso hasta los 3 grados. En tanto, la máxima apenas alcanzaría los 18 grados, con un cielo que se mantendría parcialmente nublado durante todo el día.

El fenómeno responde a un cambio en la circulación atmosférica que favorece el ingreso de aire frío desde el sur, provocando una caída abrupta en el termómetro. Este escenario generará mañanas frías y tardes frescas, en contraste con jornadas previas más templadas.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Tras el domingo, las condiciones comenzarían a estabilizarse de manera gradual. El lunes se presentaría con cielo parcialmente nublado y una leve recuperación térmica, con temperaturas que irían de los 10 a los 22 grados, marcando el inicio de una tendencia más templada.

Para el martes y miércoles, el panorama se mantendría similar, con nubosidad variable y registros térmicos que oscilarían entre los 14 y los 23 grados. Este repunte estaría vinculado al regreso de vientos provenientes del sector norte, que aportan aire más cálido a la región central del país.

Según consignaron medios como Clarín y La Nación, el comportamiento térmico mostrará una dinámica cambiante en los próximos días, con alternancia entre masas de aire frío y cálido.

Foto: Archivo Elonce.

Impacto en el campo y nuevo cambio hacia fin de período

Este escenario climático tiene implicancias directas en el sector agropecuario, especialmente tras semanas marcadas por excesos hídricos en varias regiones. La ausencia de lluvias intensas podría favorecer la mejora en las condiciones del suelo, aunque no resolvería de inmediato los problemas en zonas anegadas.

En muchas áreas del centro del país, el agua acumulada seguirá siendo un factor limitante para la actividad productiva. No obstante, la estabilidad climática prevista para los próximos días evitaría un agravamiento de la situación.

Hacia el cierre del período analizado, se espera un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas. El ingreso de aire frío de origen polar volvería a provocar un descenso térmico significativo, con la posibilidad de heladas en distintas regiones.