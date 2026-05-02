Incidentes en el fútbol amateur: “No es normal y habrá sanciones”, afirmaron desde la liga

Un episodio de violencia registrado en un partido de fútbol amateur en Paraná generó preocupación luego de que se difundieran imágenes en redes sociales. El hecho ocurrió durante la jornada del viernes en el torneo de la Liga Altos de Paracao y derivó en el análisis de posibles sanciones por parte de la organización.

Desde la conducción del certamen de fútbol amateur, Javier Luna, uno de los responsables, confirmó que el caso ya está bajo evaluación y remarcó que no se trata de situaciones habituales dentro de la competencia.

“En nombre de la Liga Altos del Paracao repudiamos todo tipo de hechos de violencia como pasó en este caso”, expresó en diálogo con Elonce.

Un hecho aislado, según la organización

El incidente se produjo durante un partido de la categoría libre, correspondiente a la divisional C. Según detalló Luna, el encuentro se desarrollaba con normalidad hasta que se generó una situación de tensión entre dos equipos.

“Fue en un partido donde por ahí dos equipos estaban en un momento de tensión, algo que escapa a lo que buscamos”, explicó.

El dirigente insistió en que este tipo de episodios no representa el funcionamiento habitual del torneo. “No es normal que suceda esto en la Liga”, afirmó, y agregó que estos hechos “opacan un poco el nombre” de la competencia.

Incidentes fútbol amateur.

Posibles sanciones

Ante lo ocurrido, desde la organización adelantaron que se analizan medidas disciplinarias. Entre ellas, no se descarta la expulsión de los equipos involucrados.

“Lo que pasa en este tipo de situaciones es que se aplican sanciones ejemplificadoras donde se le da de baja a los equipos”, indicó Luna.

Si bien aclaró que aún no hay una resolución definitiva, señaló que existen antecedentes en los que se tomaron decisiones similares frente a hechos de violencia.

La dimensión del torneo

El certamen reúne a una gran cantidad de participantes cada fin de semana, lo que refuerza la preocupación ante este tipo de situaciones.

“Estamos hablando de entre 250 y 260 equipos y aproximadamente 5.000 jugadores”, detalló Luna, quien también destacó el clima habitual de camaradería.

En ese sentido, remarcó que el espíritu del torneo está vinculado al encuentro y al respeto entre los participantes. “Nosotros promovemos siempre la amistad y el compartir”, sostuvo.