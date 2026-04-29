Baleado en un partido infantil en Paraná: imputaron al único detenido y cumplirá medidas restrictivas

La violencia en Paraná vuelve a generar preocupación tras el grave episodio ocurrido en el Parque Gazzano durante un partido de fútbol infantil, donde un hombre resultó herido de bala.

En las últimas horas, el único detenido por el hecho negó su participación y aseguró no haber estado en el lugar al momento del ataque. No obstante, en una audiencia realizada este miércoles, quedó imputado por tentativa de homicidio, pero quedará en libertad, cumpliendo medidas de restricción durante 90 días mientras avanza la causa.

El abogado defensor, Claudio Berón, brindó a Elonce detalles sobre la situación judicial de su cliente, Jesús Daniel Gómez, y sostuvo que existen pruebas que demostrarían que no es la persona que aparece en el video del hecho. “Primero se realizó la declaración de imputado, es decir, la fiscalía le atribuyó el hecho. Mi cliente declaró, explicó varios detalles, pero también hemos aportado prueba muy importante en cuanto a su declaración y nuestra postura, que es que esta persona no es la que se ve en el video”, explicó.

En ese sentido, remarcó: “Hemos logrado que la fiscalía no pida la prisión preventiva, en base a todas estas pruebas que hemos podido aportarle”. A partir de esta situación, el juez interviniente dispuso la libertad del acusado, pero con restricciones. “La fiscalía, si bien imputó el hecho, y sobre todo el juez, entendió que corresponde la libertad de mi defendido con medidas de restricción”, indicó el abogado.

Uno de los puntos centrales de la estrategia defensiva es la identificación del autor del disparo. Según Berón, existe una confusión. “Nosotros decimos que esa persona que se ve en el video no es Gómez. No estamos negando que haya habido un disparo. Nosotros decimos que esa persona que está en el video no es mi defendido”, subrayó.

El abogado también detalló que su cliente “aportó detalles, dio explicaciones de lo que hizo a lo largo de todo ese día viernes, qué hizo el día sábado, qué hizo el día domingo, hasta el lunes que fue detenido. Me he podido entrevistar con tres personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Hemos aportado pruebas. Pedí una constatación de lo que son sus rasgos físicos, tatuajes visibles en los brazos, el rostro con una barba tupida, todo eso para cotejar con el video del momento del hecho. Las imágenes hablan por sí solas. Hay diferencias, sobre todo en el rostro. Esa persona que se ve ahí en el video no tiene barba. El señor Gómez tiene una barba de semanas, de meses. No puede ser que en cuatro días le haya crecido de esa manera”.

Claudio Berón, abogado defensor del imputado

También mencionó un rasgo distintivo: “Tiene un tatuaje en el brazo derecho muy notorio, grande, que en el video se ve claramente que esa persona que aparece no lo tiene”. En paralelo, solicitaron nuevas medidas probatorias: “Hemos pedido cámaras para que se acredite lo que él dice, de dónde estuvo ese día”.

Respecto al origen de la imputación, Verón señaló que responde a la línea investigativa inicial de la policía. “La realidad es que se lo acusa porque la Policía que investigó entendió que era él. Nosotros discrepamos desde un primer momento”, afirmó.

Por su parte, la víctima declaró en la causa y participó de una rueda de reconocimiento, donde identificó al acusado. Sin embargo, la defensa cuestiona esa instancia. “La víctima lo señala como que sería la persona. Nosotros discrepamos. Las diferencias físicas son notorias”, insistió el abogado.

Asimismo, aclaró que no existía un vínculo previo entre ambos: “Mi cliente no lo conoce, nunca lo ha visto. Sí lo identificó como el papá de un nene que va a la escuela del hijo”.

Restricciones por 90 días y continuidad de la causa

Finalmente, Berón explicó cómo seguirá el proceso judicial: “Las restricciones son por 90 días. Nosotros las acordamos porque creemos que son razonables y estamos colaborando en la causa”.

Durante ese plazo, la fiscalía deberá profundizar la investigación, mientras que la defensa anticipó que solicitará el sobreseimiento si se confirma su hipótesis.

“En esos 90 días la fiscalía va a ver si avanza o no y nosotros pediríamos el sobreseimiento en el momento oportuno”, concluyó. Elonce.com