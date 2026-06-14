No pudieron realizarle la alcoholemia al conductor que provocó choque múltiple en Paraná

Un joven de 27 años protagonizó durante la mañana de este domingo un choque múltiple en la intersección de avenida Almafuerte y calle Héctor Fernández, en Paraná. El conductor perdió el control de su automóvil y terminó impactando contra tres vehículos que se encontraban correctamente estacionados.

El siniestro fue advertido por personal policial que intervino en el lugar tras recibir el aviso correspondiente. Al arribar, los efectivos constataron que un Volkswagen Fox había colisionado contra un Peugeot 208, un Volkswagen Bora y una camioneta Chevrolet S10.

Choque múltiple sobre avenida Almafuerte (foto Policía de Entre Ríos)

Según manifestó el conductor, circulaba por avenida Almafuerte en sentido oeste-este cuando, al llegar a la intersección mencionada, perdió el control del vehículo y se produjo el impacto múltiple.

Por qué no pudieron realizar la alcoholemia

Tras el accidente se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal para efectuar el correspondiente test de alcoholemia al conductor.

Sin embargo, la prueba no pudo concretarse debido a que el joven no logró suministrar el volumen de aire requerido por el dispositivo para completar el procedimiento.

Por este motivo no fue posible obtener un resultado que permitiera determinar si había consumido alcohol antes del siniestro.

Choque múltiple sobre avenida Almafuerte (foto Policía de Entre Ríos)

Personas que presenciaron el hecho indicaron a Elonce que, presuntamente, el conductor que habría originado el siniestro se encontraba bajo los efectos del alcohol. Asimismo, los testigos señalaron que del interior del Volkswagen Fox fue extraído un parlante de grandes dimensiones.

Retuvieron el vehículo

Durante el procedimiento, los inspectores constataron además que el conductor carecía de licencia de conducir y del seguro obligatorio exigido para circular.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso la retención del Volkswagen Fox.

La documentación faltante y la imposibilidad de completar el control de alcoholemia quedaron incorporadas a las actuaciones realizadas tras el accidente.

Choque múltiple sobre avenida Almafuerte (foto Elonce)

Fue trasladado al Hospital San Martín

Luego del choque, el conductor manifestó sentir dolores en la zona del pecho.

Por esa razón, una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín para una evaluación médica más exhaustiva y la atención correspondiente.

Afortunadamente, el siniestro no dejó otras personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en los cuatro vehículos involucrados.