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Policiales Importantes daños materiales

Conductor alcoholizado provocó un choque en cadena sobre avenida de Paraná

Un Volkswagen Fox impactó contra tres vehículos estacionados o detenidos y registró un principio de incendio. No hubo personas lesionadas.

14 de Junio de 2026
Choque múltiple en Paraná
Choque múltiple en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un Volkswagen Fox impactó contra tres vehículos estacionados o detenidos y registró un principio de incendio. No hubo personas lesionadas.

Una colisión en cadena protagonizada por cuatro vehículos se registró durante las primeras horas de este domingo sobre avenida Almafuerte y calle Marangunich. Como consecuencia del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en los rodados involucrados.

 

Según se informó a Elonce, el conductor de un Volkswagen Fox negro perdió el control del vehículo por causas que se tratan de establecer. Tras desviarse de su trayectoria, el automóvil impactó contra un Peugeot 208.

Choque m&uacute;ltiple en Paraná (foto Elonce)
Choque múltiple en Paraná (foto Elonce)

La fuerza del choque provocó que el Peugeot colisionara a su vez contra un Volkswagen Bora, mientras que este último terminó impactando contra una camioneta Chevrolet S10, generándose una secuencia de choques que involucró a cuatro vehículos.

Principio de incendio

 

Luego del impacto, el Volkswagen Fox registró un principio de incendio que generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona. Sin embargo, testigos actuaron rápidamente y lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara y ocasionara daños mayores.

 

La rápida intervención evitó que la situación pasara a mayores y permitió controlar el foco ígneo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Choque m&uacute;ltiple en Paran&aacute; (foto Elonce)
Choque múltiple en Paraná (foto Elonce)

A pesar de la magnitud del accidente y de los daños visibles en los vehículos involucrados, no fue necesario trasladar a ninguna persona para recibir atención médica.

Testimonios y pericias

 

Personas que presenciaron el hecho indicaron a Elonce que, presuntamente, el conductor que habría originado el siniestro se encontraba bajo los efectos del alcohol. No obstante, esa circunstancia deberá ser determinada mediante las actuaciones y pericias correspondientes.

 

Asimismo, los testigos señalaron que del interior del Volkswagen Fox fue extraído un parlante de grandes dimensiones.

Choque m&uacute;ltiple en Paran&aacute; (foto Elonce)
Choque múltiple en Paraná (foto Elonce)

Las autoridades trabajaban para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Temas:

Conductor alcoholizado alcohol en sangre daños materiales Paraná
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