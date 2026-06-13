Un hombre fue baleado tras una disputa en Concepción del Uruguay

A raíz de un conflicto de vieja data, un hombre habría sacado un arma de fuego y le habría disparado a la víctima en la zona de la ingle. El agredido fue trasladado en un auto particular hacia el hospital y está fuera de peligro.
Un violento episodio se registró durante la noche de este sábado en la zona oeste de Concepción del Uruguay, donde un hombre resultó herido de arma de fuego tras una discusión y debió ser trasladado al hospital.
Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en inmediaciones de calles Lacava y Boulevard 12 de Octubre, donde dos personas, que mantenían conflictos de vieja data, protagonizaron una disputa.
En ese contexto, y por causas que aún se investigan, uno de los involucrados efectuó un disparo que impactó en la víctima, provocándole una herida en la zona de la ingle.
Tras el incidente, el hombre fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Justo José de Urquiza, donde recibió atención médica. Fuentes consultadas indicaron que la lesión presenta orificio de entrada y salida y, afortunadamente, no reviste gravedad, por lo que se encuentra fuera de peligro.
En el lugar trabajó personal policial, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades del hecho.
La causa quedó en manos de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas, incluyendo la recolección de testimonios y otras pruebas para reconstruir la secuencia del episodio.