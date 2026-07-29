Detuvieron a una mujer acusada de dañar un colectivo y un local comercial

La intervención policial ocurrió en la intersección de Florencio Sánchez y Casiano Calderón. Según se informó, la mujer habría arrojado piedras contra un colectivo urbano y también provocado daños en un comercio de la zona.
Una mujer fue detenida en el marco de un operativo de seguridad y prevención, luego de ser acusada de provocar daños en un colectivo urbano y en un local comercial ubicado en la zona de calles Florencio Sánchez y Casiano Calderón de la ciudad de Paraná.
De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió cuando la mujer habría arrojado piedras contra el parabrisas de una unidad del transporte público, ocasionándole importantes daños.
Durante la intervención, los efectivos constataron además que la misma persona también habría provocado daños materiales en un comercio ubicado en las inmediaciones.
Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso la detención de la sospechosa.
La mujer fue trasladada a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojada a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.