Miércoles de Paseo: comerciantes destacaron el balance positivo de la primera jornada realizada en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La primera edición de "Miércoles de Paseo" en modalidad Modo Feria reunió promociones, espectáculos y puestos en la peatonal San Martín. Los comerciantes valoraron la iniciativa para impulsar las ventas y esperan que la propuesta continúe creciendo.
El Miércoles de Paseo tuvo hoy su primera edición en modalidad Modo Feria en la peatonal San Martín y sus alrededores. La iniciativa, impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná y Paseo del Centro con el acompañamiento de la Municipalidad, combinó descuentos, promociones, música en vivo y propuestas culturales para incentivar las ventas en el microcentro.
La actividad se desarrolló entre las 8 y las 20 horas, con comercios que exhibieron sus productos sobre la vía pública y espectáculos artísticos que recorrieron la peatonal. La propuesta busca consolidarse como un encuentro mensual que reúna beneficios comerciales y actividades recreativas para atraer a vecinos y visitantes.
Uno de los comerciantes que participó fue Nicolás, referente de la zapatería Privilege Calzados, quien realizó un balance positivo de la jornada. "Está bueno porque las ventas a fin de mes son complicadas. La idea es vender barato, sacar descuentos y promociones para que la gente entre al local a comprar", expresó.
Comerciantes esperan que la propuesta continúe creciendo
El comerciante destacó que exhibir productos en el exterior de los locales favoreció el movimiento comercial. "Ver la variedad de artículos muy baratos afuera hace que la gente quiera entrar a comprar", aseguró y valoró el formato elegido para esta edición. "La idea de que sea un evento más masivo, con música, artistas y comercios trabajando juntos".
Nicolás también manifestó su deseo de que la propuesta pueda repetirse con mayor frecuencia. "Por mí, si la gente se va sumando y el municipio da el visto bueno, la idea es que se haga todos los miércoles", comentó.
Un impulso para las ventas del microcentro
El referente comercial aseguró que la respuesta del público fue positiva y resaltó la importancia de ofrecer promociones atractivas. "La gente compró. Hay que dar buenas promociones, permitir que se prueben los productos y ofrecer la posibilidad de cambiarlos. Estamos contentos", afirmó.
Asimismo, consideró que la experiencia puede sumar nuevos participantes en las próximas ediciones. "La gente es muy amable y creo que el mes que viene va a haber más puesteros", sostuvo.
La modalidad Modo Feria se realizará el último miércoles de cada mes y buscará consolidarse como un espacio para fortalecer el comercio local, promover el encuentro entre vecinos y generar mayor movimiento en el centro de Paraná.