Predicciones astrológicas para agosto de 2026: qué le espera a cada signo del zodíaco

Las predicciones astrológicas para agosto de 2026 anticiparon un mes atravesado por cambios emocionales, nuevas oportunidades en el amor y definiciones importantes para los doce signos. Jimena La Torre explicó cómo influirá la Luna creciente durante las próximas semanas.
Las predicciones astrológicas para agosto de 2026 ya fueron reveladas por Jimena La Torre, quien anticipó un panorama marcado por la Luna creciente, las definiciones sentimentales y la posibilidad de iniciar nuevas etapas en el amor. Según explicó la astróloga, el octavo mes del año estará atravesado por movimientos emocionales que favorecerán el cierre de ciclos, la consolidación de vínculos y la apertura a nuevas experiencias afectivas para los doce signos del zodíaco.
A través de un video publicado en su canal de YouTube, La Torre analizó las energías que dominarán la semana comprendida entre el lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto, período que funcionará como antesala de un mes con importantes transformaciones personales.
De acuerdo con la especialista, la llegada de la Luna creciente potenciará la necesidad de expresar sentimientos, resolver conflictos pendientes y fortalecer las relaciones que tienen bases sólidas. En otros casos, será el momento indicado para dejar atrás historias que ya cumplieron su ciclo y abrir espacio a nuevas oportunidades.
Qué anticipan las predicciones para cada signo
Para Aries, agosto representará una etapa de crecimiento emocional. La confianza aumentará y permitirá vivir el amor con mayor autenticidad, dejando atrás malentendidos que impedían avanzar hacia una relación más estable o hacia un nuevo vínculo lleno de entusiasmo.
En el caso de Tauro, el mes ofrecerá la posibilidad de recuperar el equilibrio emocional. Resolver cuestiones familiares pendientes contribuirá a fortalecer la confianza en la pareja, mientras que la paciencia y el diálogo serán herramientas fundamentales para consolidar los afectos.
Géminis afrontará definiciones importantes en el plano sentimental. Habrá mayor claridad para distinguir qué relaciones merecen ser fortalecidas y cuáles deberán quedar definitivamente en el pasado, favoreciendo decisiones más conscientes.
Sanar el pasado y fortalecer los vínculos
Para Cáncer, agosto será un tiempo propicio para sanar heridas emocionales y cerrar etapas inconclusas. Liberarse de cargas del pasado permitirá abrir el camino hacia relaciones más sinceras, estables y orientadas a nuevos proyectos compartidos.
Leo, que transitará su temporada zodiacal durante buena parte del mes, potenciará su magnetismo y capacidad de conquista. La confianza personal atraerá nuevas oportunidades afectivas y favorecerá el crecimiento de relaciones que buscan consolidarse.
En tanto, Virgo encontrará mayor claridad para identificar a las personas que aportan estabilidad a su vida. El apoyo mutuo, la comprensión y la confianza serán pilares fundamentales para fortalecer los vínculos más importantes.
Nuevos comienzos para varios signos
Las predicciones indican que Libra vivirá un período especialmente favorable para iniciar nuevas relaciones o dar un paso más comprometido en las existentes. La sinceridad al expresar los sentimientos será determinante para alcanzar una etapa de mayor armonía.
Por su parte, Escorpio deberá trabajar en el orden de sus emociones y dejar atrás inseguridades que afectan su vida afectiva. La empatía y el acompañamiento fortalecerán la relación con la persona amada y permitirán construir un vínculo más profundo.
Para Sagitario, agosto llegará acompañado de entusiasmo y deseos de compartir nuevas experiencias. Mostrarse auténtico será la clave para reforzar la confianza y consolidar relaciones con proyección de futuro.
Un mes de definiciones emocionales
En el tramo final del recorrido zodiacal, Capricornio encontrará un escenario favorable para reforzar el compromiso y avanzar en proyectos compartidos con su pareja. La estabilidad emocional será uno de los aspectos más destacados del mes, publicó El DoceTV.
Acuario, en tanto, estará impulsado a vivir el amor con mayor profundidad. Abrirse emocionalmente permitirá disfrutar de relaciones más auténticas, cercanas y comprensivas, favoreciendo una mejor conexión con quienes forman parte de su vida.
Finalmente, Piscis tendrá la oportunidad de ordenar sus sentimientos y comprender con mayor claridad qué espera de su vida afectiva. La intuición será una aliada para fortalecer una relación existente o animarse a iniciar una nueva historia sentimental.