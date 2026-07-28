Roly Serrano llega este jueves a Paraná para la proyección de "Emboscada" en el Cine Las Tipas

REDACCIÓN ELONCE
El actor Roly Serrano estará este jueves en Paraná para la proyección de "Emboscada" en el Cine Las Tipas y el sábado volverá con la obra Yepeto. En diálogo con Elonce, valoró el trabajo realizado en Entre Ríos y el acompañamiento del público.
Roly Serrano volverá a Paraná esta semana para participar de la proyección del largometraje "Emboscada", una producción filmada en distintas localidades entrerrianas que tendrá una nueva función este jueves 30 de julio en el Cine Las Tipas. Además, el reconocido actor regresará el sábado 1 de agosto para presentar la obra teatral Yepeto, en una visita que combinará cine y teatro con el público entrerriano.
En diálogo con el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, Serrano expresó su satisfacción por el recorrido que viene teniendo la película dirigida por Mauro Bedendo y recordó el enorme esfuerzo que implicó concretar el proyecto.
“Estoy muy feliz, sobre todo con un trabajo como el que se hizo y lo que costó hacer esa película y el esfuerzo que significó haberla terminado, que se vea y guste”, afirmó.
El éxito de Emboscada y el apoyo del público entrerriano
El actor también evocó el estreno de la película y el impacto que tuvo la convocatoria del público, una respuesta que, según señaló, superó todas las expectativas del equipo de producción: “La primera vez que se estrenó esta película entraron 2.000 personas y quedaron 500 afueras que no pudieron entrar. Ese día fue mágico porque nunca nos imaginamos que dos mil personas interesadas en ir a ver una película. Eso habla bien de dos cosas: de la gente que se interesa por el trabajo de la gente del lugar. La gente de Paraná se ha comportado de una manera increíble ayudando y apoyando en todos los lugares a donde fuimos. El resultado de eso con el talento de gente de Entre Ríos era maravilloso”.
Las palabras del actor reflejaron el vínculo que se generó durante el rodaje con la comunidad entrerriana y el respaldo recibido tanto por los realizadores como por el elenco durante las distintas etapas de producción.
La película fue rodada en escenarios de Entre Ríos y reunió a actores y actrices de la provincia junto con artistas de Santa Fe y figuras reconocidas del ámbito nacional.
El trabajo con actores de la región
Serrano también destacó la experiencia de compartir el proyecto con intérpretes entrerrianos y santafesinos, poniendo el foco en el clima de trabajo que se vivió durante la filmación: “La experiencia es hermosa en el sentido de que tus compañeros te hacen sentir que ‘sos parte de’, no que soy el actor de Buenos Aires. Éramos todos compañeros de trabajo y con la humildad de juntarnos a trabajar en busca de un propósito”.
Luego agregó: “Estábamos todos buscando el mismo objetivo: hacer arte”.
Para el actor, esa forma de trabajar fue uno de los pilares que permitió alcanzar el resultado final de la película, fortaleciendo el sentido colectivo del proyecto más allá de la trayectoria de cada uno de sus integrantes.
También presentará la obra Yepeto
La agenda de Serrano en Paraná no finalizará con la proyección de Emboscada. El sábado 1 de agosto volverá a la capital entrerriana para protagonizar Yepeto, una de las obras más reconocidas del teatro argentino.
Al anticipar ese encuentro con el público, el actor también dedicó elogios al director Mauro Bedendo, con quien forjó una relación durante el rodaje de la película.
“El jueves estoy con la película ‘Emboscada’, con la dirección de Mauro Bedendo, que se sumó a mi vida porque es un tipo genial. Después el sábado, él me está ayudando y viene a ver la obra, que es extraordinaria y la van a pasar de primera. Es un texto maravilloso: es el encuentro de dos seres maravillosos, el de un profesor y un joven atleta que cree que el profesor le quiere robar la noviecita”, detalló.