La Joaqui sorprendió con nuevas fotos desde un yate mientras mantiene silencio sobre Luck Ra

La Joaqui volvió a mostrarse en las redes sociales mientras continúan las versiones sobre una posible crisis sentimental con Luck Ra. La cantante publicó este lunes por la noche una serie de fotografías tomadas durante sus vacaciones.

En las imágenes, la referente del RKT aparece a bordo de un yate, con el mar como escenario y luciendo una bikini que llamó la atención de sus seguidores. El álbum comenzó a recibir numerosas reacciones poco después de ser compartido en Instagram.

La publicación no incluyó referencias a Luck Ra ni mensajes relacionados con su situación sentimental. Por ese motivo, las fotografías no pueden interpretarse como una confirmación o una respuesta directa a los rumores de separación.

Las nuevas imágenes de La Joaqui

En las postales, La Joaqui posó en distintos sectores de la embarcación durante una jornada de descanso. La artista combinó fotografías del paisaje con imágenes en las que mostró el look elegido para disfrutar del paseo.

El nuevo álbum apareció pocos días después de que compartiera otras imágenes desde un destino costero junto a una amiga. Ambas publicaciones fueron realizadas mientras sus seguidores analizaban la falta de apariciones públicas junto al cantante cordobés.

Hasta el momento, la artista continúa utilizando sus redes para mostrar momentos de sus vacaciones y aspectos vinculados con su actividad profesional. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las versiones difundidas acerca de su relación.

Qué se sabe sobre la crisis con Luck Ra

Los rumores comenzaron después de que en LAM aseguraran que los músicos llevarían entre un mes y un mes y medio distanciados. Según la versión difundida en el programa, Luck Ra habría tomado la decisión de alejarse, aunque esa información no fue confirmada por los protagonistas.

Los seguidores también advirtieron una disminución en las interacciones entre ambos y la ausencia de nuevas fotografías compartidas. Durante una transmisión desde España, el músico recibió preguntas sobre La Joaqui, pero decidió no responderlas.

Pese a las especulaciones, ni la cantante ni Luck Ra anunciaron públicamente el final de la relación. Las nuevas fotografías desde el yate volvieron a colocar a la artista en el centro de la atención, pero no aportaron definiciones sobre el vínculo.