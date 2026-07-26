Luck Ra y La Joaqui se habrían separado tras atravesar una profunda crisis

Una inesperada versión indica que Luck Ra y La Joaqui se habrían separado luego de atravesar una profunda crisis de pareja. Los cantantes llevarían aproximadamente un mes y medio distanciados, aunque ninguno confirmó públicamente el final de la relación.

La decisión de tomar distancia habría partido del artista cordobés, quien buscaría iniciar una nueva etapa en su vida personal. La cantante, en cambio, continuaría emocionalmente involucrada y tendría dificultades para aceptar la posible ruptura.

Ambos habrían acordado mantener la situación alejada de la exposición pública mientras atraviesan este momento. La intención sería evitar un anuncio inmediato y preservar especialmente a La Joaqui hasta que se encuentre preparada para afrontar la repercusión.

Los indicios que alimentaron las versiones

Uno de los cambios señalados está relacionado con las actividades sociales de Luck Ra. El cantante habría retomado encuentros y salidas con otros artistas del género urbano, mientras que su pareja dejó de acompañarlo a reuniones en las que anteriormente participaba.

Las sospechas también crecieron durante una reciente transmisión realizada por el cordobés desde España. Aunque numerosos seguidores le preguntaron por la presunta crisis, evitó referirse al tema y no aclaró cuál es actualmente su situación sentimental.

Otro detalle advertido por los fanáticos fue la falta de nuevas fotografías de Luck Ra y La Joaqui. La pareja compartía con frecuencia imágenes de su vida cotidiana, pero esa exposición disminuyó considerablemente durante las últimas semanas.

Una relación que ya había atravesado dificultades

Los artistas habrían afrontado otra crisis aproximadamente seis meses atrás. En aquella oportunidad lograron superar las diferencias y continuar con la relación, pero el nuevo distanciamiento sería más profundo que el anterior.

Por su parte, La Joaqui realizó recientemente una referencia a Luck Ra durante una participación televisiva. Sin embargo, la mención no alcanzó para despejar las dudas ni para confirmar que la pareja continúe unida.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas se pronunció directamente sobre las versiones. Por esa razón, la separación todavía no fue confirmada y la información permanece en el terreno de las versiones.