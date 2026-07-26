Bebé denunciado como desaparecido: detectaron inconsistencias y faltan registros del supuesto nacimiento

El caso del bebé denunciado como fallecido en un hospital de Corrientes, cuyo cuerpo nunca habría sido entregado a su familia, incorporó nuevos elementos que profundizan la investigación judicial. Según fuentes vinculadas al expediente citadas por Radio Sudamericana, hasta el momento no fueron hallados registros médicos ni civiles que acrediten el nacimiento del niño o su presunta internación, mientras también se analizan inconsistencias en el relato de la denunciante.

La causa se originó tras la denuncia de Jennifer López, quien afirmó que su hijo nació prematuro en el Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal", permaneció internado durante más de cuatro meses y falleció el 18 de julio. La mujer aseguró que, al intentar retirar el cuerpo y la documentación correspondiente, le informaron que no existían registros del bebé.

Ante la repercusión pública del caso, la Justicia y el Ministerio de Salud Pública de Corrientes iniciaron actuaciones para determinar qué ocurrió.

No aparecen registros médicos ni civiles

De acuerdo con la información publicada por Radio Sudamericana, las verificaciones realizadas hasta el momento no encontraron documentación que respalde el nacimiento del supuesto bebé dentro del sistema sanitario.

Tampoco fueron halladas constancias de una internación en el área de Neonatología, registros vinculados a la evolución clínica del niño ni documentación sobre controles médicos durante el período mencionado por la madre.

Según la denuncia, el bebé habría nacido el 11 de marzo y permanecido internado hasta el 18 de julio, es decir, durante más de cuatro meses.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que tampoco existen registros de las visitas que la familia habría realizado durante ese tiempo ni constancias civiles del nacimiento.

La investigación analiza contradicciones

Otro de los aspectos bajo análisis son las diferencias detectadas en distintas declaraciones brindadas por la denunciante.

Según trascendió, los investigadores revisan versiones contradictorias relacionadas con la forma en que se habría producido el parto. Además, una fotografía presentada por la mujer como parte de la documentación también está siendo sometida a peritajes.

Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio correntino, la imagen exhibiría equipamiento y cableado que no coincidirían con los utilizados en el Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal", donde, según la denuncia, ocurrieron los hechos.

Todos estos elementos forman parte de las medidas probatorias que lleva adelante la Justicia y aún no constituyen conclusiones definitivas sobre el caso.

El Ministerio de Salud abrió un sumario

Frente a la trascendencia pública de la denuncia, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes resolvió iniciar un sumario administrativo. El objetivo es establecer si existieron irregularidades o responsabilidades dentro del funcionamiento del hospital.

En paralelo, la Justicia continúa reuniendo documentación, tomando declaraciones y ordenando distintas medidas para reconstruir lo sucedido y determinar si los hechos denunciados ocurrieron tal como fueron relatados.

Hasta el momento, el Hospital Materno Neonatal no difundió una versión oficial sobre el caso.

Jennifer López, denunciante (foto Radio Sudamericana)

La denuncia que dio origen a la investigación

En declaraciones a Radio Sudamericana, Jennifer López aseguró que su hijo nació de manera prematura, con seis meses de gestación, y permaneció internado por complicaciones respiratorias.

Según su relato, el 18 de julio recibió la noticia de que el bebé había fallecido. "Me dijeron que tenía que preparar la ropita del bebé y ahí comenzamos a hacer los trámites para el velatorio", recordó.

La mujer afirmó que, al regresar al hospital para retirar el acta de defunción, recibió una respuesta inesperada. "Nos dijeron que el cuerpo del bebé no estaba, que no había ningún registro mío ni el acta de la firma de las visitas, no tenían nada", sostuvo durante la entrevista.

La familia pidió respuestas

Jennifer López aseguró además que, tras presentar la denuncia, solicitó junto a efectivos policiales revisar las cámaras de seguridad del hospital.

Según afirmó, le informaron que las grabaciones únicamente se conservaban durante 24 horas, por lo que ya no estaban disponibles.

En el marco de la investigación judicial también se ordenaron distintas pericias médicas y forenses para intentar establecer si existió el parto mencionado por la denunciante.

La mujer manifestó que durante esos estudios una médica forense constató la existencia de una lesión compatible con un parto vaginal, aunque esa afirmación forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante las pericias incorporadas al expediente.

La Justicia continúa reuniendo pruebas

El padre del supuesto bebé también reclamó el esclarecimiento del caso y pidió conocer qué ocurrió con el niño. "Lo único que queremos saber es qué pasó con el bebé, dónde está. Queremos que nos den una explicación y que nos devuelvan a nuestro hijo, sea como sea, esté vivo o esté muerto", expresó.

Mientras tanto, la Justicia mantiene abiertas las actuaciones para verificar toda la documentación disponible, analizar las pruebas incorporadas y determinar qué ocurrió realmente.

Hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre el caso y las autoridades continúan trabajando para esclarecer las inconsistencias detectadas durante la investigación.