Conductor alcoholizado chocó contra una casilla de gas y generó un escape en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 35 años perdió el control de su Ford Falcon, dañó un gabinete de la red de gas y registró 0,90 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en calle Cesario Quiroz, en Paraná.
Un conductor alcoholizado protagonizó un accidente en Paraná durante la madrugada de este domingo, cuando perdió el control de su vehículo e impactó contra un gabinete de la red de gas, provocando una fuga que obligó a desplegar un operativo de emergencia. El hombre no sufrió lesiones, pero el automóvil fue retenido luego de que el test de alcoholemia arrojara resultado positivo.
El siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada sobre calle Cesario Quiroz, entre Crespo y Longo, cuando un Ford Falcon, conducido por un hombre de 35 años, terminó colisionando contra una casilla de gas.
Como consecuencia del impacto, la estructura registró importantes daños y se produjo un escape de gas que requirió la inmediata intervención de los servicios de emergencia.
Bomberos y Redengas trabajaron para controlar la fuga
Tras el aviso, una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar junto con Bomberos Zapadores para asegurar la zona y prevenir mayores riesgos.
Al arribar, constataron que el choque había afectado el gabinete de la red de distribución, generando una pérdida de gas.
Los bomberos realizaron tareas preventivas para resguardar a los vecinos y evitar situaciones de peligro mientras aguardaban el arribo de personal técnico de Redengas.
Una vez en el lugar, operarios de la empresa efectuaron las reparaciones necesarias para controlar la fuga y dejar el sector nuevamente en condiciones seguras.
El conductor dio positivo en el test de alcoholemia
Finalizadas las tareas de emergencia, intervino personal del área de Tránsito de la Municipalidad de Paraná.
Los agentes sometieron al conductor al correspondiente control de alcoholemia, cuyo resultado fue de 0,90 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que circulaba con un nivel de alcohol superior al permitido.
Como consecuencia de esa infracción, las autoridades procedieron a la retención del Ford Falcon, de acuerdo con la normativa vigente.
No hubo personas lesionadas
Pese a la violencia del impacto y al escape de gas generado tras la colisión, el conductor resultó ileso y no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.
El rápido accionar de Bomberos y de Redengas permitió controlar la situación sin que la fuga ocasionara consecuencias mayores para los vecinos de la zona.
Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, que además labraron las infracciones derivadas del resultado positivo del control de alcoholemia.