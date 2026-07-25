Secuestro de 300 dosis de drogas, armas y detenidos tras allanamientos por narcomenudeo

La Policía realizó tres allanamientos en el barrio Nueva Esperanza de Concordia. Incautó cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
Allanamientos por narcomenudeo en Concordia culminaron con la detención de cuatro personas y el secuestro de drogas, armas de fuego y dinero en efectivo durante un operativo desarrollado este sábado en el barrio Nueva Esperanza.
Personal de la División Drogas Peligrosas dio cumplimiento a tres órdenes de allanamiento dispuestas por el juez Mauricio Guerrero, a pedido del fiscal Fabio Zabaleta. Los procedimientos arrojaron resultados positivos en las viviendas inspeccionadas.
Secuestraron cocaína, marihuana y armas
Durante los operativos, los efectivos incautaron 239 envoltorios de cocaína, 58 envoltorios de marihuana, un revólver calibre .38 SPL, una pistola calibre .22, 63 cartuchos de distintos calibres, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.
Además, cuatro personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación por presunta comercialización de drogas.