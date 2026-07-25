Noche de las Estrellas en Club Sionista: figuras del básquet se unieron para recaudar fondos y renovar el parquet

El Centro Juventud Sionista fue escenario de una verdadera fiesta del básquet con la realización de la "Noche de las Estrellas", una propuesta deportiva y recreativa que reunió a referentes de distintos clubes de Paraná con un objetivo solidario: recaudar fondos para renovar el parquet del polideportivo.

La iniciativa incluyó concursos de habilidades, triples, volcadas y un partido de estrellas, además de música en vivo con DJ, servicio de cantina y la participación de jugadores de diferentes generaciones.

Mara, integrante de la organización, explicó ante Elonce que el evento fue pensado para preservar una cancha emblemática del club. "Fue hecho con mucho amor, mucho cariño por el básquet y el fin de este evento es renovar nuestro parquet, que tiene más de 20 años. Nos dio muchísimas alegrías, así que hay que cambiarlo y se nos ocurrió este evento porque, ¿qué mejor que un buen show de básquet?", expresó.

Jugadores de distintos clubes dijeron presente

La jornada contó con la presencia de deportistas de diversas instituciones de la ciudad, desde categorías U17 hasta jugadores y jugadoras con trayectoria en el básquet local.

"Tenemos de muchas edades, tenemos chicos de la U17 para arriba. La verdad estamos muy contentos porque se está desarrollando de una muy linda forma. Es un éxito, está lleno de gente y todos los jugadores también son un éxito dentro y fuera de la cancha", destacó Mara.

Un piso con más de dos décadas de historia

Si bien resaltó el cuidado que recibió el parquet durante años, la organizadora explicó que el desgaste ya afecta el desarrollo de los partidos. "El club ha cuidado mucho este piso y todos los que juegan acá también lo cuidaron, pero necesita un cambio. Tiene algunas fallas en ciertos lugares, la pelota pica y se va para otro lado. Queremos seguir jugando y disfrutando de esta cancha, por eso decidimos que es momento de cambiar el parquet y este es un evento benéfico con ese fin", sostuvo.

Concursos, música y un partido de estrellas

La actividad comenzó a las 19 y se extendió hasta la noche con un cronograma que incluyó distintas competencias individuales y un encuentro con figuras del básquet paranaense.

"Comenzamos a las 19 y vamos a estar más o menos hasta las 22:30 porque hay torneo de volcadas, torneo de habilidades, torneo de triples y además un partidazo que tiene varias leyendas y gente que hoy está dirigiendo en otros clubes", detalló.

La velada también contó con la presencia de un DJ, servicio de cantina y la conducción del periodista Washington Varisco, en una propuesta que combinó deporte, entretenimiento y solidaridad.

Al cerrar la jornada, Mara agradeció el acompañamiento del público y renovó el compromiso con el crecimiento del básquet local.