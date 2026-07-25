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Camioneta atropelló a una multitud durante Marcha del Orgullo en Berlín: un muerto y al menos 17 heridos

La celebración del Christopher Street Day en la capital alemana terminó en tragedia luego de que una camioneta embistiera a una multitud en el parque Tiergarten. La Policía busca a los responsables y suspendió el evento.

25 de Julio de 2026
El incidente ocurrió este sábado en pleno centro de la capital alemana
El incidente ocurrió este sábado en pleno centro de la capital alemana Foto: Christian Mang/Reuters

La celebración del Christopher Street Day en la capital alemana terminó en tragedia luego de que una camioneta embistiera a una multitud en el parque Tiergarten. La Policía busca a los responsables y suspendió el evento.

Una persona murió y al menos 17 resultaron heridas este sábado luego de que una camioneta embistiera a una multitud durante la celebración del Orgullo LGBTQ+ en Berlín, Alemania. El hecho ocurrió en el parque Tiergarten y provocó la suspensión inmediata del tradicional desfile Christopher Street Day, una de las mayores celebraciones de la diversidad sexual en Europa.

 

De acuerdo con la Policía de Berlín, el ataque se produjo poco antes de las 22 (hora local), cuando una camioneta blanca ingresó al parque y atropelló a varias personas antes de impactar contra un árbol. El vehículo fue posteriormente abandonado en una zona boscosa cercana al lugar del hecho.

Créditos: trans
Créditos: trans

 

Las autoridades confirmaron la muerte de una persona y señalaron que entre los heridos hay varios con lesiones de gravedad y riesgo de vida. Un amplio operativo con policías, bomberos, ambulancias y helicópteros fue desplegado en la zona para asistir a las víctimas y asegurar el perímetro.

 

La Policía informó que continúa la búsqueda de uno o más sospechosos. "Estamos llevando a cabo una búsqueda intensiva de posibles sospechosos", expresó el agente Florian Nath en un video difundido por la fuerza a través de la red social X.

 

Además, las autoridades solicitaron a los asistentes abandonar inmediatamente el área. "Se está llevando a cabo una operación policial más amplia en el Tiergarten. El área está acordonada por nuestras fuerzas de intervención. Por favor, eviten el área y rodéenla ampliamente", comunicó la Policía.

Cr&eacute;ditos: AFP
Créditos: AFP

Evacuación y suspensión del desfile

 

Tras el incidente, los organizadores cancelaron el acto previsto frente a la Puerta de Brandeburgo. La presentación musical que cerraría la jornada fue interrumpida y en las pantallas gigantes apareció el mensaje de evacuación.

 

A través de Instagram, los organizadores pidieron a los asistentes retirarse "con calma y orden", evitar el parque Tiergarten y la Columna de la Victoria, y dirigirse hacia la estación central de trenes.

 

Hasta ese momento, la jornada se había desarrollado sin incidentes. Cientos de miles de personas habían participado del desfile, recorriendo las calles de Berlín junto a unas 80 carrozas en el marco del Christopher Street Day, que conmemora la rebelión de Stonewall de 1969 en Nueva York.

 

El mensaje del alcalde de Berlín

 

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó lo ocurrido como un ataque contra los valores de la ciudad.

 

"Es un ataque a nuestra sociedad libre y cosmopolita: tras un evento pacífico y colorido, la manifestación por un Berlín tolerante y pacífico fue atacada de la forma más brutal. Berlín es la ciudad de la libertad, y nuestra libertad ha sido atacada hoy de la manera más terrible", expresó en X.

 

Asimismo, agregó: "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y amigos. Agradezco a los servicios de emergencia que estuvieron inmediatamente en el lugar e hicieron todo lo que estaba en su poder. Y confío en la Policía y las autoridades de seguridad, que investigarán con el máximo esfuerzo".

 

Las autoridades alemanas continúan investigando las circunstancias del hecho y, por el momento, no informaron el móvil del ataque ni la identidad de los responsables.

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