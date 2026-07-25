Murió nena de 9 años tras el despiste y vuelco de una camioneta en ruta nevada de Neuquén

La menor falleció luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su familia se despistara y cayera por un barranco en la Ruta Nacional 237. Otros tres ocupantes sufrieron heridas y la Justicia investiga las causas del siniestro.
Una nena de 9 años murió tras un accidente en la Ruta Nacional 237, en Neuquén, luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su familia se despistara en medio de una intensa nevada y cayera por un barranco. La tragedia ocurrió en la zona de Collón Curá y dejó además a tres personas heridas.
El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1.408 de la Ruta Nacional 237, cuando una Toyota Hilux que circulaba con destino a la cordillera perdió el control en una curva. De acuerdo con la información policial, el vehículo se deslizó sobre la calzada cubierta de nieve y hielo, salió del camino y cayó varios metros por un barranco.
Como consecuencia del violento impacto, la niña, que viajaba en la parte trasera del vehículo, salió despedida del habitáculo y sufrió lesiones de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento prácticamente en el lugar, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia.
Tres personas resultaron heridas
Los otros ocupantes de la camioneta —dos adultos y otro menor de edad— sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados al hospital de Piedra del Águila, donde permanecieron en observación médica.
Según consignaron medios locales, el tramo donde ocurrió el accidente presentaba condiciones muy adversas para la circulación. Vialidad Nacional había advertido previamente sobre la presencia de nieve compactada y hielo sobre la calzada, además de recomendar el uso obligatorio de cadenas y extremar las medidas de precaución.
Testigos y efectivos policiales señalaron que al momento del hecho la nevada era intensa y el viento cruzado reducía considerablemente la visibilidad, factores que complicaban aún más la conducción sobre uno de los corredores más transitados hacia la cordillera durante la temporada invernal.
Investigan las causas del accidente
La fiscalía de turno ordenó una serie de pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el despiste. Entre las medidas dispuestas se encuentran el análisis del estado del vehículo, la velocidad a la que circulaba, las condiciones de los neumáticos y la verificación del uso de los sistemas de retención infantil.
Además, los investigadores comenzaron a tomar declaraciones a los sobrevivientes con el objetivo de reconstruir la secuencia previa al accidente y establecer si existieron otros factores que pudieron haber influido en el desenlace.
En paralelo, autoridades provinciales de Seguridad y Vialidad reiteraron la importancia de respetar las restricciones de circulación y las recomendaciones emitidas durante los temporales de nieve. Recordaron que en los últimos días se registraron varios despistes y vuelcos en rutas neuquinas debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, algunos de ellos con personas gravemente heridas.
La tragedia volvió a poner en foco los riesgos de circular por rutas cordilleranas durante el invierno y la necesidad de extremar las medidas de seguridad para reducir la posibilidad de siniestros en condiciones climáticas extremas.