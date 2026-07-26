León XIV pidió rezar por las víctimas de los incendios que azotan Francia y España

Los incendios obligaron a evacuar a más de 300.000 personas en ambos países

El papa León XIV manifestó este domingo su cercanía con las víctimas de los incendios forestales que afectan a Francia y España, e invitó a rezar por las personas damnificadas y por los equipos de emergencia que trabajan para controlar las llamas.

Al finalizar el rezo del Ángelus desde su residencia de verano en Castel Gandolfo, el Pontífice expresó: "Ante los devastadores incendios que han asolado recientemente diversas regiones de Francia y España, expreso mi solidaridad e invito a todos a rezar por las personas afectadas y por la labor de los equipos de rescate".

Los incendios obligaron a evacuar a más de 300.000 personas en ambos países y continúan avanzando en distintas regiones, incluso con riesgo para áreas cercanas a grandes ciudades.

En Francia, la situación más crítica se registra en la región de Gironda, donde el fuego amenaza sectores cercanos a Burdeos. Más de 220.000 personas fueron desplazadas en esa zona y al menos 68 bomberos resultaron heridos durante los trabajos de combate.

En España, los incendios afectan principalmente a zonas de Valencia y Madrid. Las autoridades confirmaron la muerte de una persona en la localidad de Manises, Valencia, mientras que miles de habitantes fueron evacuados por el avance de las llamas.

La Iglesia francesa pidió solidaridad

La Conferencia Episcopal de Francia llamó a los fieles a colaborar con las iniciativas de ayuda destinadas a los damnificados y pidió que las parroquias puedan funcionar como espacios de acogida para quienes debieron abandonar sus hogares.

Los obispos expresaron su solidaridad con las familias evacuadas, las personas que perdieron sus bienes, los bomberos heridos y los familiares de los rescatistas fallecidos.

Mientras tanto, los equipos de emergencia de Francia y España continúan desplegados para contener los incendios, en medio de una ola de calor que afecta a distintos puntos de Europa.