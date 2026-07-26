Fueron a la cordillera durante un temporal de nieve, quedaron aislados y podrían cobrarles el rescate

Un hombre y dos maestras de nivel inicial permanecieron seis noches atrapados en la cordillera chilena después de emprender un viaje hacia el Cajón del Maipo en medio de una intensa tormenta de nieve. Los tres fueron rescatados con vida, pero ahora podrían afrontar el costo del operativo desplegado para encontrarlos.

Manuel Orellana viajó acompañado por Martina Núñez, de 22 años, y Magdalena Retamal, de 31, quienes trabajan en el jardín de infantes al que asiste su hijo. Durante la madrugada se dirigieron hacia Baños Morales con la intención de llegar a las Termas del Valle de Colina, ubicadas a unos 115 kilómetros de Santiago.

El grupo inició el recorrido pese a que regía una alerta por fuertes nevadas y la Ruta G-25 había sido cerrada preventivamente. Además, circulaban en un vehículo que no contaba con tracción 4x4, por lo que terminaron sin posibilidades de continuar ante la acumulación de nieve.

Un refugio abierto les permitió sobrevivir

Cuando el automóvil quedó inmovilizado, los tres descendieron y caminaron durante aproximadamente diez minutos hasta llegar al refugio de las termas. El complejo estaba vacío porque había sido evacuado antes del temporal, pero su propietario había dejado las puertas abiertas ante la posibilidad de que algún viajero necesitara resguardarse.

En el interior encontraron alimentos, camas, ropa de abrigo y leña. Esos recursos resultaron fundamentales para soportar las bajas temperaturas y permanecer protegidos durante casi una semana, mientras las condiciones meteorológicas impedían abandonar la cordillera por sus propios medios.

Luego de que sus familiares denunciaran la desaparición, se inició un operativo para reconstruir el recorrido. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad, registros de patentes y diferentes testimonios hasta establecer que el grupo se había dirigido hacia el sector de Baños Morales.

El Gobierno estudia cobrarles el rescate

Cuando mejoró el tiempo, un helicóptero de Carabineros sobrevoló la zona junto con efectivos especializados. Orellana salió del refugio e hizo señas con los brazos, lo que permitió que la aeronave identificara su ubicación y concretara la evacuación de las tres personas.

Los rescatados fueron trasladados hasta San Gabriel y sometidos a controles médicos. Los estudios determinaron que se encontraban en buen estado de salud, aunque evidenciaban una fuerte afectación emocional por los seis días de aislamiento. Posteriormente, admitieron que subir a la cordillera en esas condiciones había sido una mala decisión.

Tras el rescate, la Delegación Presidencial Metropolitana inició consultas para establecer si resulta posible reclamarles el dinero invertido en la búsqueda. El operativo movilizó un helicóptero, efectivos especializados de Carabineros, personal del Ejército, Bomberos, servicios médicos y trabajadores municipales, aunque todavía no se informó cuánto dinero podría exigírseles.