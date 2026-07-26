Boca visita a Riestra por la primera fecha del Clausura: hora, TV y posibles formaciones del partido

Deportivo Riestra y Boca se enfrentarán este domingo desde las 19.30 en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será arbitrado por Hernán Mastrángelo y tendrá transmisión de ESPN Premium.

El Xeneize llegará al debut luego de vencer por 1-0 a O’Higgins de Chile en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Antes había eliminado a Sarmiento de Junín en la Copa Argentina, por lo que Rodolfo Arruabarrena inició su segundo ciclo al frente del equipo con dos victorias consecutivas.

El campeonato representa una oportunidad importante para Boca, que buscará terminar entre los primeros puestos de la tabla anual y asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. El conjunto azul y oro se encuentra cuarto, con 30 puntos, a cuatro del líder Independiente Rivadavia.

Las posibles formaciones para el debut

Arruabarrena prepara modificaciones debido al desgaste acumulado por algunos futbolistas. Santiago Ascacíbar reemplazaría a Leandro Paredes, quien descansará después de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina y jugar cuatro días más tarde frente a O’Higgins.

Malcom Braida, Alan Velasco y Milton Delgado también aparecen entre las alternativas para ingresar desde el comienzo. De esa manera, la probable formación de Boca sería con Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda y Alan Velasco; Miguel Merentiel.

Arrubarrena guarda titulares.

Deportivo Riestra, en tanto, formaría con Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio y Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro y Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. El equipo será dirigido por Guillermo Duró.

El primer partido de Boca en el Guillermo Laza

El Malevo intentará recuperarse después de un primer semestre adverso, en el que terminó último en la Zona A del Torneo Apertura y fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Su resultado más destacado fue la clasificación ante San Lorenzo por la Copa Argentina, conseguida mediante una definición por penales.

Uno de los principales movimientos de Riestra en el mercado de pases fue el regreso de Milton Céliz, procedente de Barcelona de Guayaquil. También incorporó a Carlos Quintana, Marino Arzamendia, Ignacio Gariglio, Braian Sánchez y Thiago Lauro, mientras que Jonathan Herrera dejó el club para continuar su carrera en Sarmiento.

Será la primera visita de Boca al estadio Guillermo Laza desde el ascenso de Deportivo Riestra en 2023. Los dos antecedentes se disputaron en La Bombonera: igualaron 1-1 durante la Liga Profesional 2024 y el Xeneize ganó 1-0 en la primera fecha del Torneo Apertura 2026.