Torneo Entrerriano de sóftbol lento femenino +35: nueve equipos compiten en Paraná

La sede de sóftbol del Club Atlético Talleres, ubicada sobre calle Toribio Ortiz de Paraná, es escenario de la primera edición del Torneo Entrerriano de sóftbol lento femenino +35, un certamen que reúne a nueve equipos de distintas localidades y que busca seguir impulsando el crecimiento de la disciplina.

Durante el acto inaugural, las jugadoras ingresaron al campo acompañadas por niños, en una ceremonia que destacó el espíritu familiar que caracteriza al deporte.

Verónica, una de las organizadoras del torneo, expresó su satisfacción por la convocatoria y el desarrollo del evento. "Primer torneo. Muy contentas de que haya salido hermoso y también acompañada de todos ellos que juegan y están con nosotros constantemente. Los chicos se suman y uno aprende mucho también de ellos".

Equipos de Entre Ríos y Santa Fe

La organizadora detalló que el campeonato reúne a nueve equipos provenientes de diferentes ciudades. "Participó uno de Santa Fe, Esperanza, Mitre, después Capibá, Halcones de Villaguay, LAA de Gualeguay, Talleres, Valquirias de Oro Verde. Muy lindo, muy emotivo", señaló. Asimismo, destacó el trabajo colectivo realizado para concretar el certamen.

"Venimos trabajando hace mucho: la cancha, picar ladrillo, la subcomisión acompañándonos, la presidenta también del club, la cantina, organizar. Ha sido un trabajo de todo un equipo que está orgulloso y contento porque salió hermoso", afirmó.

Tres días de competencia

El torneo comenzó el viernes y concluirá este domingo, cuando se conozca al equipo campeón. "Hemos acompañado con sorteos gracias a los sponsors. Queremos agradecer mucho a la Municipalidad de Paraná, a la Municipalidad de Colonia Avellaneda y a los 28 o 30 sponsors que tuvimos", remarcó Verónica.

La dirigente también explicó que la organización demandó varios meses de preparación. "Venimos hace mucho programándolo desde que nos dieron la fecha y apurando todo para que salga lindo", comentó.

Un torneo con fuerte apoyo familiar

Además de la competencia deportiva, el encuentro cuenta con la colaboración de familiares y voluntarios que trabajan en distintos sectores del predio, como la cantina y los puestos de venta, con el objetivo de colaborar con la organización.

"También eso acompaña toda la movida que se hace para lograr lo que se puede. Los chicos acompañan, son hijos también de las jugadoras, todos apoyando", destacó la organizadora.

En uno de los encuentros disputados durante la jornada, Capibá se impuso sobre Halcones de Villaguay, en un torneo que continuará hasta este domingo con la definición del título.