River Plate pierde 1 a 0 con Barracas Central en el Monumental. El “Millonario” quiere reponerse luego de la dura derrota que sufrió ante Aldosivi en la Copa Argentina. Inicia su camino en el certamen local ante el Guapo.
River Plate perdió 1 a 0 con Barracas Central en el Monumental. River Plate perdió en el Estadio Monumental por 1-0 contra Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. Luego de la caída en la Copa Argentina, el Millonario volvió a sufrir una derrota con los estrenos de Nicolás Otamendi y Ángel Correa. El tanto de la victoria para el Guapo fue obra de Gonzalo Morales a los 21 minutos del primer tiempo.
El desarrollo del partido:
¡FINAL DE PARTIDO!
45 minutos ST: se juegan siete más
River busca el empate en el Estadio Monumental ante un Barracas Central que se resiste.
43 minutos ST: última modificación en Barracas
Elias Pereyra entró por Iván Tapia.
35 minutos ST: River asedia el arco de Barracas con más empuje que claridad
El Millonario busca el empate ante el equipo de Damián Ayude que se defiende cerca de su área. Dardo Miloc fue amonestado en el Guapo.
32 minutos ST: nuevo amonestado en Barracas
Jhonatan Candia le cometió infracción a Mauro Arambarri.
30 minutos ST: ¡Beltrán tuvo el empate!
El delantero conectó de cabeza un centro de Marcos Acuña y su remate se fue rozando el palo.
29 minutos ST: primera oportunidad de Correa
El atacante enganchó dentro del área y sacó un remate que el arquero Marcelo Miño logró atajar.
26 minutos ST: primer amonestado en el Millonario
Mauro Arambarri recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre Jhonatan Candia.
20 minutos ST: se viene el debut esperado en River y hay cambios en Barracas
Ángel Correa se estrena en el Millonario y entró por Facundo Colidio. Mauro Arambarri hizo lo propio por Tomás Galván. Ivan Guaraz y Fernando Tobio ingresaron por Yonatthan Rak y Tomás Porra en el Guapo.
14 minutos ST: importante llegada de Barracas Central
Tras una buena jugada de River en el área contraria, el Guapo respondió con un contragolpe directo que desperdició Gonzalo Maroni.
12 minutos: modificaciones en Barracas
Jhonatan Candia y Gonzalo Maroni entraron en lugar de Gonzalo Morales y Norberto Briasco.
9 minutos: ¡Colidio estuvo al borde de marcar un golazo!
El delantero ejecutó un tiro libre de forma perfecta que impactó en el travesaño.
¡ERA UN GOLAZO! Colidio remató desde la pelota parada, pero el palo dijo que no. River sigue buscando el empate. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/xvgDp9Guyu— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026
6 minutos: segundo amonestado en Barracas
Norberto Briasco le pegó una patada a Lucas Silva y recibió la tarjeta amarilla.
3 minutos: River maneja la pelota ante un Barracas que se defiende en su campo
El técnico del Millonario optó por poblar la ofensiva con muchos atacantes.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Barracas Central le gana 1-0 a River Plate en el Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura. Eduardo Chacho Coudet realizó modificaciones en el Millonario: Joaquín Freitas y Lucas Beltrán ingresaron en lugar de Fausto Vera y Lautaro Pereyra.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
River Plate pierde en el Estadio Monumental por 1-0 contra Barracas Central en la primera jornada del Torneo Clausura. El Millonario no logró imponer las condiciones y sufrió el desarrollo del partido ante un elenco visitante que no mostró fisuras. Gonzalo Morales convirtió el tanto para el Guapo a los 21 minutos.
46 minutos: todo River pidió penal sobre Lautaro Pereyra
El juvenil del Millonario encaró dentro del área rival y recibió un empujón de Rafael Barrios. El banco del local exigió infracción y Ezequiel Centurión fue amonestado. El partido se reanudó rápidamente tras el saque de arco para Barracas.
41 MINUTOS: ¡ANULADO EL GOL DE RIVER!
Martínez Quarta estaba en posición adelantada al momento en el que Pereyra lanzó el centro y, desde el VAR, le indicaron al árbitro Arasa que inconvalide el tanto.
40 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Lucas Martínez Quarta tomó la lanza desde el fondo y conectó de cabeza un centro de Lautaro Pereyra para igualar el partido.
¡RIVER LO EMPATÓ, EL VAR LO ANULÓ! Martínez Quarta ponía el empate transitorío, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2HdEn2nlMZ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026
33 minutos: River controla la pelota sin generar peligro
Barracas no sufre en el desarrollo del partido ante un Millonario que maneja el balón, pero no logra penetrar a la defensa del Guapo.
25 minutos: River empuja con pocas ideas y se siente el malestar del público en el Monumental
El Millonario intenta revertir el resultado, aunque tiene problemas para tejer asociaciones de pases en el último tercio del campo.
¡BARRACAS DA LA SORPRESA Y SE ADELANTE EN EL MARCADOR! Morales aprovechó el rebote y pone el primer del partidoViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3wEIXwZvB3— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026
21 MINUTOS: ¡GOL DE BARRACAS CENTRAL!
Tras una serie de rebotes y centro que cortó Santiago Beltrán, Gonzalo Morales remató en soledad dentro del área para estampar el 1-0 a favor del Guapo.
¡GOL Y TOPO GIGIO DEL TORITO MORALES (EX BOCA) PARA EL 1-0 DE BARRACAS CENTRAL A RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/65hdqtiEnN— SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026
14 minutos: se salvó River Plate
Un mal pase de Nicolás Otamendi dejó a Gonzalo Morales frente a Santiago Beltrán, pero el ex jugador de Boca resolvió mal desde una posición con poco ángulo y la pelota se marchó afuera.
5 minutos: Barracas intenta cortar el juego
El Guapo busca la fricción y el roce en la mitad de la cancha para anular las asociaciones del Millonario. No duda en cometer infracción en la mitad de la cancha con los ataques directos.
1 minuto: primeras aproximaciones de River
El Millonario busca imponer las condiciones desde el arranque. Tras un tiro libre que terminó con un centro, Tomás Galván remató desde afuera del área, aunque el arquero Marcelo Miño atrapó el tiro con facilidad.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
River Plate y Barracas Central se enfrentan en el Estadio Monumental por la primera jornada del Torneo Clausura. Nazareno Arasa es el árbitro principal.
El equipo de Eduardo Coudet necesita un triunfo para recuperarse de la reciente eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi de Mar del Plata.
El Millonario tendrá el debut de Nicolás Otamendi. Gonzalo Montiel, el otro jugador que regresó esta semana tras su participación en el Mundial, también será titular.
Ángel Correa, la flamante incorporación del plantel, fue concentrado con apenas un entrenamiento y se espera que pueda sumar minutos.