Le robaron nueve veces y sufrió un décimo intento: vecina de barrio Padre Kolbe fortificó su casa y exige medidas

Una vecina de barrio Padre Kolbe, en Paraná, volvió a denunciar un hecho de inseguridad ocurrido durante la madrugada en su vivienda y despensa ubicada sobre calle Montiel al 1996. Se trata de Marta Brión, quien aseguró que ya sufrió nueve episodios de inseguridad y que debió reforzar en reiteradas oportunidades las medidas de seguridad de su propiedad.

"Ya no tengo fuerza, ya no tengo palabras. Le pido a Dios nada más que me dé fuerza por mi hijo. No somos merecedores de esto que estamos viviendo", expresó Brión a Elonce al relatar la situación que atraviesa.

La mujer indicó que, aunque en esta oportunidad los delincuentes no lograron llevarse pertenencias, sí dañaron nuevamente los accesos de la vivienda. Según contó, escuchó los ruidos mientras intentaban violentar el ingreso.

"Pude escuchar porque era un ruido espantoso. Mis vecinos también se alertaron porque estaban barreteando y rompiendo la cerradura para poder entrar. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Matarnos?", manifestó.

Reclamo a fiscales y jueces

La vecina aseguró que realizó todas las denuncias correspondientes y sostuvo que los responsables serían conocidos en el barrio. "Del kiosco nueve veces me robaron. He hecho denuncias. Saben quiénes son y hasta ahora nada", afirmó. En ese sentido, pidió la intervención de la Justicia para evitar una tragedia.

"Yo requiero de la autoridad, del jefe de Policía, de los fiscales, que revean esta causa. ¿Qué quieren? ¿Que después sea tarde? Que esté la vida de mi hijo o la mía en juego. Como madre les pido que revean esto", reclamó.

Robos anteriores y mayores medidas de seguridad

Brión explicó que el intento de ingreso de esta madrugada no llegó a concretarse porque la vivienda cuenta con numerosas trabas y cerraduras. "No pudieron entrar porque tengo demasiadas trancas puestas. Tengo mi casa bien asegurada y ahora tuve que asegurarla más aún", señaló.

Recordó además que en hechos anteriores le sustrajeron bebidas, cigarrillos y mercadería del comercio. "No se llevan un paquete de fideos o de harina. Se llevan bebidas, cigarrillos. Una vez me saquearon todos los condimentos. Yo los veía cómo sacaban las botellas por la reja y hasta les saqué fotos", relató.

También recordó un episodio previo en el que uno de los delincuentes resultó herido al romper una ventana.

"Prefiero vivir en la cárcel"

La jubilada, quien trabajó como enfermera en el Hospital de Niños, contó que reside desde hace 29 años en esa propiedad y que el costo de reforzar permanentemente la seguridad resulta cada vez más difícil de afrontar.

"La herrería es carísima. La cerradura ya no sirvió más y tuve que poner más trancas con candados. Nadie quiere vivir así", sostuvo. En ese sentido, sentenció: "Prefiero irme a vivir a la cárcel, que voy a estar más segura que acá en mi casa. Ya no doy más".

Explicó además que no puede abandonar la vivienda porque convive con su hijo con discapacidad, quien tiene allí su red de atención médica, su escuela y sus actividades cotidianas. "Por mí me iría, pero mi hijo tiene toda su vida acá. No le puedo cambiar la vida porque estos cambios lo afectarían", indicó.

Pedido por una cámara del 911

La mujer destacó el trabajo de la Policía, aunque sostuvo que las respuestas deben llegar desde el ámbito judicial. "La Policía hace lo que puede. Yo les agradezco a la Comisaría Novena y a las otras que han venido. Pero los que tienen que actuar son los fiscales y los jueces", afirmó.

Asimismo, recordó que frente a su vivienda existía una cámara del sistema 911 que fue robada y pidió que vuelva a instalarse para mejorar la seguridad del barrio.

Finalmente, reiteró que conserva todas las denuncias realizadas y expresó su esperanza de que la causa avance. "Espero que algún día me citen del tribunal y me digan: 'Señora, ahora vamos a actuar'. El que las hizo, que las pague", concluyó.