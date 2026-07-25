 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Nogoyá

Chocó en moto contra un árbol, perdió el conocimiento y se fue del hospital antes de recibir el alta 

El siniestro ocurrió durante la madrugada en Nogoyá. El conductor recuperó el conocimiento y abandonó el hospital por decisión propia antes de finalizar la atención.

25 de Julio de 2026
La zona donde ocurrió el siniestro vial
La zona donde ocurrió el siniestro vial

El siniestro ocurrió durante la madrugada en Nogoyá. El conductor recuperó el conocimiento y abandonó el hospital por decisión propia antes de finalizar la atención.

Dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta protagonizaron un siniestro vial durante la madrugada de este sábado en Nogoyá, al impactar contra un árbol en la intersección de calles San Lorenzo y Quiroga y Taboada.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 6.40, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras ser alertado sobre el accidente. Al arribar, los efectivos encontraron al conductor, de 21 años, inconsciente sobre la cinta asfáltica, a un costado del árbol contra el que había colisionado el rodado, por lo que solicitaron una ambulancia.

 

El acompañante, de 27 años, explicó que, tras el impacto, retiró la motocicleta del lugar y la dejó resguardada en una vivienda cercana. También indicó que en el siniestro no participaron otros vehículos ni terceras personas.

Desde el Hospital San Blas informaron que el joven accidentado no presentaba lesiones de gravedad. Sin embargo, una vez que recuperó el conocimiento, decidió retirarse del centro asistencial por sus propios medios, sin permitir que se le realizaran los estudios complementarios previstos por los profesionales.

 

Tras tomar intervención, la Fiscalía de turno dispuso el ingreso al domicilio donde había sido resguardada la motocicleta, con autorización de los moradores de la vivienda.

Posteriormente, el rodado fue retenido para las pericias correspondientes, con intervención de la División Policía Científica. La causa

continúa bajo la órbita de la Fiscalía.

Temas:

Nogoyá Choque en moto hospital San Blas accidente de tránsito moto Árbol
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso