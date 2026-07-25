Chocó en moto contra un árbol, perdió el conocimiento y se fue del hospital antes de recibir el alta 

Dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta protagonizaron un siniestro vial durante la madrugada de este sábado en Nogoyá, al impactar contra un árbol en la intersección de calles San Lorenzo y Quiroga y Taboada.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.40, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras ser alertado sobre el accidente. Al arribar, los efectivos encontraron al conductor, de 21 años, inconsciente sobre la cinta asfáltica, a un costado del árbol contra el que había colisionado el rodado, por lo que solicitaron una ambulancia.

El acompañante, de 27 años, explicó que, tras el impacto, retiró la motocicleta del lugar y la dejó resguardada en una vivienda cercana. También indicó que en el siniestro no participaron otros vehículos ni terceras personas.

Desde el Hospital San Blas informaron que el joven accidentado no presentaba lesiones de gravedad. Sin embargo, una vez que recuperó el conocimiento, decidió retirarse del centro asistencial por sus propios medios, sin permitir que se le realizaran los estudios complementarios previstos por los profesionales.

Tras tomar intervención, la Fiscalía de turno dispuso el ingreso al domicilio donde había sido resguardada la motocicleta, con autorización de los moradores de la vivienda.

Posteriormente, el rodado fue retenido para las pericias correspondientes, con intervención de la División Policía Científica. La causa

continúa bajo la órbita de la Fiscalía.