Dos accidentes de tránsito dejaron cuatro personas lesionadas en Paraná

Dos accidentes de tránsito se registraron el viernes por la noche en distintos puntos de la ciudad de Paraná y dejaron como saldo a dos motociclistas lesionadas, quienes debieron ser asistidas por servicios de emergencia y trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.

Uno de los siniestros ocurrió alrededor de las 22.30, en la intersección de avenida Churruarín y Blas Parera. Según informó la Policía, un Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 50 años que circulaba por Churruarín, colisionó con una Honda Wave 110 cc. al girar hacia Blas Parera.

Como consecuencia del impacto, la motociclista, una mujer de 32 años, fue asistida por personal de emergencias médicas y trasladada al Hospital San Martín, donde manifestó dolores en ambas piernas.

Colisión entre dos motos

El segundo accidente se produjo en la intersección de Rondeau y avenida Brown, donde, por causas que se tratan de establecer, dos motovehículos colisionaron y tres personas resultaron lesionadas.

Hasta el lugar acudió una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, cuyos integrantes brindaron asistencia a los heridos hasta el arribo del servicio de emergencias 107.

Posteriormente, los equipos sanitarios trasladaron a los tres lesionados al Hospital San Martín para recibir atención médica.

En el operativo también trabajó personal del 107 Emergencias, del Cuerpo Único de Inspectores de Tránsito, de la Comisaría jurisdiccional, del 911 y de Bomberos Voluntarios de Paraná.