A 22 años de la desaparición de Fernanda Aguirre, San Benito no pierde la esperanza de saber la verdad

La desaparición de Fernanda Aguirre volvió a conmover a San Benito al cumplirse 22 años del hecho que marcó para siempre a la comunidad entrerriana. En un nuevo aniversario, vecinos recordaron cómo vivieron aquellos días de incertidumbre, expresaron que el paso del tiempo no logró cerrar la herida y renovaron el pedido para que algún día se conozca qué ocurrió con la adolescente. Elonce recorrió la ciudad para recoger los testimonios de quienes aún mantienen viva la memoria de Fernanda.

El 25 de julio de 2004 quedó grabado en la historia de Entre Ríos. La desaparición de la adolescente generó una intensa búsqueda que movilizó a la provincia y al país, mientras el caso ocupó durante meses la agenda pública. Sin embargo, más de dos décadas después, el misterio continúa sin resolverse.

En San Benito, donde Fernanda creció y desapareció, el recuerdo sigue presente en cada aniversario. Para muchos vecinos, el dolor no disminuyó con el paso de los años y la ausencia de respuestas mantiene abierta una herida que atraviesa a toda la comunidad.

Un recuerdo que permanece intacto

Una mujer que vive desde hace tres décadas en San Benito recordó con claridad el momento en que se conoció la desaparición de la adolescente. "Cuando la llevaron, fue un revuelo porque vivo acá a la vuelta. Fue un día horrible", relató.

San Benito recuerda a Fernanda. Foto: Elonce

La vecina reconoció que uno de los aspectos más difíciles de aceptar es que nunca se supo qué ocurrió con Fernanda. "Me quedó con no saber qué pasó, que no la encontraron y nunca se supo nada de ella. Llama mucho la atención que nunca se supo más de ella", expresó.

También señaló que aquel episodio modificó los hábitos cotidianos de muchas familias del pueblo. "Teníamos un poco más de cuidado con los niños. Tenía mi hija que era chica y todos teníamos más cuidado", recordó, al explicar cómo el temor se instaló en la comunidad tras la desaparición.

Una herida que atraviesa generaciones

Otra vecina consideró que el caso dejó una marca imborrable en San Benito y aseguró que todavía hoy resulta imposible recorrer algunos lugares sin pensar en lo sucedido.

Fernanda Aguirre, desaparecida hace 22 años.

"Fue muy chocante porque ya se sabía también por los medios que había sido relacionado con muchos casos que habían ocurrido en Paraná y con esta chica de San Benito. Fue muy perturbador y lamentablemente nunca se supo nada, pasaron los años y esa historia quedó pendiente", manifestó.

La mujer explicó que el recuerdo cobra aún más fuerza porque su hija asiste a la misma escuela a la que concurría Fernanda. "Hoy tengo a mi hija, que asiste a la escuela que iba ella y muy probablemente al secundario a donde ella fue. Es muy triste porque uno recorre las calles o cuando vamos para el lado del cementerio y decir que en este caminito faltó una nena", expresó con emoción.

La zona donde desapareció Fernanda Aguirre. Foto: Elonce.

Además, renovó el deseo compartido por gran parte de la comunidad: "Ojalá que se espere novedad sobre eso, se pueda retomar el caso y saber algo para un descanso para su familia y toda la ciudad".

El acompañamiento de toda una comunidad

Entre los testimonios recogidos por Elonce también apareció el de un hombre cuyo hijo compartía la escuela con Fernanda. "Es terrible lo que pasó. Mi hijo iba junto con ella a la escuela. Me duelen tocar esas cosas, pero debe ser muy doloroso para el padre que quedó y la madre que lo buscó por todos lados", sostuvo.

Foto: Elonce.

Una jubilada recordó haber acompañado cada una de las movilizaciones realizadas para reclamar justicia. Aunque no conocía personalmente a Fernanda, aseguró que sintió el caso como propio.

"A ella no la conocí, pero dicen que era una chica tan buena. Estuve en todas las marchas para ayudar, pero desgraciadamente no se sabe nada de nada. Es muy triste", afirmó.

Foto: Elonce.

La mujer también destacó el sufrimiento de la familia durante estos años. "Siempre soy de ayudar, fue un caso tan tremendo. Aparte, conocía a los padres. Sé lo que ha sufrido esa madre", expresó.

A 22 años de la desaparición de Fernanda Aguirre, el paso del tiempo no logró borrar el impacto que provocó en San Benito. La comunidad continúa recordando a la adolescente, acompañando a su familia y sosteniendo el mismo reclamo que comenzó aquel 25 de julio de 2004: conocer la verdad para cerrar una de las páginas más dolorosas de la historia reciente de Entre Ríos.