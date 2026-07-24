Anuncian un fin de semana estable y luego regresarían las lluvias en Entre Ríos

Pronóstico del tiempo: así estará el fin de semana en Entre Ríos.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con condiciones estables para Paraná y gran parte de Entre Ríos, con cielo parcialmente nublado, ausencia de precipitaciones y un progresivo ascenso de las temperaturas. Luego de varios días con ambiente fresco, los registros máximos volverían a superar los 20 grados, mientras que las lluvias recién aparecerían en el comienzo de la próxima semana.

De acuerdo con la actualización del organismo nacional, este viernes culminó con una temperatura máxima de 18 grados y cielo parcialmente nublado. Durante la noche no se esperaban precipitaciones, con una temperatura cercana a los 14 grados y vientos leves del sector sudoeste.

Las condiciones se mantendrían favorables durante el sábado, jornada que se perfilaría como una de las más agradables del fin de semana. El SMN indicó una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20, con bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. La probabilidad de lluvias se mantendría en 0% durante toda la jornada.

Domingo con ambiente templado

El domingo continuaría el ascenso térmico. Según el pronóstico oficial, la temperatura mínima sería de 12 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 22 grados.

La jornada se presentaría con cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves y sin probabilidades de precipitaciones. Estas condiciones favorecerían las actividades recreativas al aire libre, los eventos deportivos y los desplazamientos por rutas de la provincia, ya que tampoco se prevén fenómenos meteorológicos significativos.

Foto: Elonce.

El cambio de masa de aire permitiría recuperar temperaturas propias de una etapa de transición hacia condiciones más templadas, luego de varios días con mañanas frías en la región.

Cuándo volverían las lluvias

El panorama comenzaría a modificarse a partir del lunes. Si bien durante gran parte de la jornada continuarían las condiciones estables, el SMN incorporó una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40% para la noche, cuando podrían registrarse tormentas aisladas.

Para ese día se pronosticó una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 23, convirtiéndose en la jornada más cálida del período analizado.

Foto: Elonce.

Durante el martes persistiría el tiempo templado, con temperaturas que oscilarían entre los 14 y los 20 grados. El organismo no previó lluvias durante la mayor parte del día, aunque el cielo permanecería mayormente nublado.

El miércoles podría regresar la inestabilidad

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentraría el miércoles, cuando el Servicio Meteorológico Nacional estimó entre un 10 y un 40% de posibilidades de lluvias durante la madrugada y la mañana.

Ese día la temperatura descendería levemente, con una mínima de 11 grados y una máxima de 16. Además, podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, principalmente durante el desarrollo de las precipitaciones.

Foto: Elonce.

Finalmente, para el jueves el organismo anticipó una mejora en las condiciones del tiempo. El cielo permanecería parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que se ubicarían entre los 8 y los 16 grados, dando paso nuevamente a un ambiente más fresco pero estable en la capital entrerriana.