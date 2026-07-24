Corte de gas en Paraná: el ENReGE reveló la explicación de la empresa y sigue analizando responsabilidades

El corte de gas en Paraná, fue el eje de la respuesta que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) remitió a la Defensoría del Pueblo local, en el marco del pedido de acceso a la información pública presentado tras la interrupción del servicio del pasado 2 de julio que afectó a miles de usuarios.

El organismo informó que la empresa distribuidora Redengas S.A. atribuyó el incidente a "una caída de presión en instalaciones que no forman parte de su operación, aunque aclaró que la investigación continúa y todavía no existen conclusiones definitivas", dio a conocer la Defensoría.

La respuesta oficial, fechada el 23 de julio, fue enviada luego de que el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, solicitara información sobre la intervención del ente regulador y las actuaciones realizadas para determinar el origen del corte y las posibles responsabilidades.

En paralelo, el 16 de julio, la Defensoría también había requerido a Redengas un informe detallado sobre las causas de la interrupción, las medidas preventivas adoptadas y las acciones previstas para resguardar los derechos de los usuarios afectados.

La explicación brindada por la distribuidora

Según informó el ENReGE, la distribuidora respondió que "la interrupción se habría originado por una caída de presión en el punto de recepción, en instalaciones ajenas a su operación". No obstante, el organismo nacional remarcó que toda la documentación aportada por la empresa permanece en evaluación técnica.

Por ese motivo, aclaró que "no corresponde emitir conclusiones definitivas respecto de las causas ni de eventuales responsabilidades", ya que el análisis del evento aún no finalizó.

Respecto de las acciones implementadas durante la emergencia, Redengas informó que activó el Comité de Emergencia, coordinó tareas con la empresa transportista y llevó adelante el operativo de rehabilitación hasta restablecer completamente el suministro.

Analizan resarcimientos y futuras mejoras

En la respuesta remitida a la Defensoría también se indicó que la empresa proyecta incorporar un sistema de monitoreo en línea de presiones como medida para fortalecer el control operativo y prevenir situaciones similares.

En cuanto a un eventual resarcimiento para los usuarios perjudicados, el ENReGE señaló que ya recibió un listado con las fechas de interrupción y restablecimiento del servicio en cada caso. Esa información será evaluada conforme al marco regulatorio vigente una vez concluido el análisis técnico del episodio.

Sobre la seguridad de las instalaciones, la distribuidora aseguró que los dispositivos automáticos de bloqueo de los reguladores domiciliarios funcionaron correctamente frente a la caída de presión y que no se registraron daños en la red ni accidentes durante las tareas de normalización.

Finalmente, el organismo reiteró que la información continúa bajo estudio y que, hasta el momento, no corresponde determinar la existencia de infracciones. El ENReGE, creado tras la unificación de las funciones del ENARGAS y el ENRE, continuará con la evaluación técnica antes de definir si existieron incumplimientos o corresponde avanzar con otras medidas.