Más de dos meses sin tren en Paraná: "Cuando los servicios públicos se desfinancian, son de peor calidad o desaparecen”

La suspensión del tren entre Paraná y La Picada, desde hace dos meses y medio, motivó un pedido formal de informes de la Defensoría del Pueblo al Gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de conocer las causas de la interrupción del servicio, las gestiones realizadas y los plazos previstos para su restablecimiento. El servicio ferroviario permanece suspendido desde el 8 de mayo, situación que generó reclamos de usuarios que lo utilizaban diariamente para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales.

El defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, explicó a Elonce que la presentación surgió luego de recibir numerosas consultas de vecinos afectados por la interrupción del tren.

El organismo recurrió al mecanismo de acceso a la información pública para solicitar precisiones sobre el estado de la situación y las medidas que prevé adoptar la Provincia.

Reclamos de trabajadores, estudiantes y familias

Amavet indicó que la principal motivación fueron las inquietudes planteadas por quienes dependían del servicio para sus desplazamientos cotidianos.

"La motivación ha sido las consultas y los reclamos de vecinos que viajaban diariamente en el tren por cuestiones laborales, estudiantes que lo utilizaban para concurrir a la escuela y familias que tenían resuelto el transporte con este servicio", señaló.

A partir de esas presentaciones, la Defensoría realizó averiguaciones preliminares y luego formalizó un pedido de información pública. "Solicitamos que nos informen cuál es la situación, qué gestiones se hicieron desde la Provincia, cuál es el plan de acción y si existe una fecha prevista para restablecer el transporte ferroviario", explicó.

Aún no hubo respuesta oficial

El defensor precisó que la solicitud fue presentada el 14 de julio, pero hasta el momento el organismo no recibió una contestación oficial. "Todavía no hemos tenido respuesta, pero entendemos que la vamos a tener", expresó.

El pedido también busca conocer cuáles serán las acciones que implementará el Gobierno para resolver la problemática mientras continúe suspendido el servicio.

La Defensoría considera que contar con información oficial resulta fundamental para brindar certezas a los usuarios que se vieron perjudicados por la interrupción del tren.

"La extensión de la línea 22 es un paliativo"

Consultado sobre la decisión del Gobierno provincial de extender el recorrido de la línea 22 de colectivos hasta la Escuela Almafuerte, Amavet consideró que esa alternativa no reemplaza al servicio ferroviario.

"Entiendo que es un paliativo, una medida coyuntural. Lo que realmente la gente necesita es que vuelva el tren, porque es un medio de transporte muy utilizado", sostuvo.

El defensor remarcó que la demanda continúa vigente y que numerosos usuarios esperan la reactivación del servicio.

Preocupación por el futuro de los servicios públicos

En la oportunidad, Amavet también manifestó su preocupación por el deterioro de distintos servicios públicos.

A su entender, la reducción del financiamiento estatal por parte del gobierno nacional termina impactando directamente en la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos.

"Cuando los servicios públicos se desfinancian, la gente termina pagando más dinero de su bolsillo, recibe servicios de peor calidad o directamente estos desaparecen, como ocurre hoy con el transporte ferroviario", afirmó.

Defensoría del Pueblo ayuda a tramitar el subsidio para garrafas y reclama respuestas por la suspensión del tren

Mientras aguarda una respuesta oficial, la Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento del expediente y sostiene el reclamo para que el Gobierno provincial informe cuáles serán las acciones destinadas a restablecer un servicio que, según remarcan los usuarios, resulta esencial para la conectividad entre Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada.

Las declaraciones de Amavet fueron en el marco del anuncio de la Defensoría del Pueblo para comunicar que personal del organismo acompaña a quienes necesitan realizar el trámite para obtener el beneficio destinado a usuarios de gas envasado, especialmente a aquellas personas que tienen dificultades para completar la inscripción de manera digital.

La atención se realiza de lunes a viernes de 7.30 a 13, aunque también pueden coordinarse turnos en otros horarios a través de las redes sociales del organismo.

Para iniciar la gestión es necesario concurrir con el Documento Nacional de Identidad actualizado, una dirección de correo electrónico y la documentación requerida para completar la inscripción, que se realiza mediante la plataforma de Mi Argentina y la Secretaría de Energía de la Nación.

El defensor señaló que gran parte de las consultas que reciben están relacionadas con la falta de información sobre el subsidio. "Mucha gente desconoce que tiene la posibilidad de inscribirse y otra sabe, pero no tiene internet, correo electrónico o perdió el documento", explicó.

En esos casos, la Defensoría también brinda asistencia para gestionar la reposición del DNI y resolver otros inconvenientes que impiden completar el trámite. "La mayoría de las situaciones tienen que ver con el desconocimiento o con no saber cómo acceder al subsidio", resumió Amavet.