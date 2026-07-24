La creciente del río Paraná mantiene en alerta a la comuna de Las Cuevas (departamento Diamante), donde las autoridades comenzaron a desplegar medidas preventivas ante el avance del agua y los pronósticos que anticipan un escenario más complejo en los próximos meses por el fenómeno de El Niño. Aunque por el momento no hubo evacuaciones de familias, ya se observa el traslado de animales hacia sectores más altos y se intensifican las gestiones para coordinar una respuesta ante una eventual inundación.

La presidenta comunal, Susana Solís, explicó a Elonce que la prioridad es planificar con anticipación y evitar que una eventual crecida encuentre a la población sin recursos ni logística suficiente. "La preocupación que tenemos es cómo se va a ir desarrollando esta situación y trabajar principalmente en la prevención", señaló.

Productores ya trasladan animales a zonas seguras

La jefa comunal indicó que, si bien actualmente no hay familias evacuadas, la creciente ya comenzó a modificar la rutina de quienes viven y trabajan en las islas. "Las familias están sacando los animales a tierra firme", afirmó al describir los primeros movimientos que comenzaron a observarse en la zona.

Las Cuevas posee un importante sector insular y un único acceso asfaltado que conecta la localidad con la ruta provincial 11, una condición que incrementa la preocupación de las autoridades ante una eventual inundación.

"Nos preocupa saber cuál será la situación que vamos a encontrar y tener respuestas cuando llegue el momento de trabajar sobre la población", expresó Solís en diálogo con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

Preocupa la creciente del río Paraná: en Las Cuevas ya preparan un operativo preventivo

Coordinación con Provincia y fuerzas de seguridad

Con ese objetivo, la comuna inició una serie de reuniones con distintos organismos provinciales y nacionales.

La presidenta comunal confirmó que mantuvieron encuentros con la Dirección Provincial de Defensa Civil y con el ministro de Planeamiento de Entre Ríos, Hernán Jacob, para analizar posibles intervenciones sobre el borde costero y fortalecer la capacidad de respuesta.

Además, participaron en una reunión realizada en la ciudad de Victoria junto a representantes de Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, personal de prevención del abigeato y autoridades municipales.

"Queremos trabajar de manera mancomunada y conocer qué posibilidades de respuesta existen para llegar preparados cuando la situación lo requiera", sostuvo.

"El río ya se está viniendo"

Más allá de los informes hidrológicos oficiales, Solís aseguró a Elonce que quienes viven desde hace años en la zona perciben señales claras del comportamiento del río. "El río está creciendo y ya está llegando a la costa. Nosotros, que estamos acostumbrados a verlo todos los días, notamos que el agua ya se viene", manifestó.

La dirigente explicó que la creciente representa una doble preocupación para la comuna, ya que afecta tanto a las familias como a las principales actividades económicas de la región.

En ese sentido recordó que numerosos vecinos viven de la pesca y de la ganadería desarrollada en las islas, por lo que el avance del agua impacta directamente sobre sus medios de vida.

Temen que el pico llegue entre septiembre y noviembre

Las autoridades comunales buscan conocer con mayor precisión cómo evolucionará el comportamiento del río durante los próximos meses.

Según explicó Solís, la preocupación está vinculada a los pronósticos que anticipan un incremento de los niveles hacia la primavera. "Queremos saber qué profundidad puede alcanzar la creciente y qué es lo que nos espera. Se habla de un repunte entre septiembre, octubre o noviembre y eso realmente nos preocupa", expresó.

La intención es utilizar este tiempo para organizar la logística necesaria y definir estrategias conjuntas con los organismos responsables de intervenir ante una emergencia.

El recuerdo de inundaciones anteriores

La presidenta comunal recordó que durante anteriores crecidas la localidad enfrentó importantes dificultades, especialmente para trasladar animales desde las islas hacia sectores seguros. "Ya vivimos una inundación con muchos problemas por el traslado del ganado y queremos estar preparados para que no vuelva a suceder", remarcó.

Mientras el río continúa avanzando lentamente sobre las costas, en Las Cuevas optaron por anticiparse a un escenario que consideran probable. La planificación, el trabajo conjunto con organismos provinciales y nacionales y el seguimiento permanente del comportamiento del Paraná forman parte de la estrategia con la que la comuna busca minimizar el impacto de una creciente que, aseguran, ya comenzó a hacerse sentir.