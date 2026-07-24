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Sociedad Medida preventiva

Cerraron tres pasos fronterizos sobre el río Uruguay por la creciente

El aumento del caudal obligó a suspender el transporte fluvial de vehículos y pasajeros entre Argentina y Brasil. La medida busca garantizar la seguridad en los cruces internacionales.

24 de Julio de 2026
El cruce San Javier–Puerto Xavier
El cruce San Javier–Puerto Xavier

El aumento del caudal obligó a suspender el transporte fluvial de vehículos y pasajeros entre Argentina y Brasil. La medida busca garantizar la seguridad en los cruces internacionales.

La creciente del río Uruguay obligó al cierre preventivo de tres pasos fronterizos internacionales fluviales que unen Argentina y Brasil. La medida fue adoptada debido a que el caudal superó ampliamente los niveles considerados seguros para la navegación y el traslado de pasajeros y vehículos.

 

Las autoridades dispusieron la suspensión del servicio de balsas en los pasos San Javier–Puerto Xavier, El Soberbio–Porto Soberbo y Alba Posse–Puerto Mauá, con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios, las tripulaciones y la operatoria de los cruces.

Qué pasos permanecen cerrados

En el caso del Paso Fronterizo Internacional San Javier–Puerto Xavier, el tránsito permanece interrumpido desde este 23 de julio por disposición de la Prefectura Naval Argentina, como consecuencia del incremento del caudal del río Uruguay.

 

La misma situación se registra en los pasos El Soberbio–Porto Soberbo y Alba Posse–Puerto Mauá, donde el cruce internacional también fue suspendido hasta nuevo aviso debido a las condiciones del río.

 

Las autoridades indicaron que la medida es de carácter preventivo y se mantendrá vigente hasta que el nivel del río permita restablecer la navegación en condiciones de seguridad.

Temas:

Río Uruguay caudal Pasos fronterizos Cierre
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