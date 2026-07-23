Tiene 10 años, es la única alumna de una escuela rural e impulsa un proyecto de hidroponía

Hay 35 centros educativos de nivel primario en Córdoba que tienen un solo estudiante matriculado.

En una zona donde la sequía y los suelos poco fértiles hacen casi imposible cultivar la tierra, una escuela rural encontró una alternativa para enseñar y aprender. La protagonista es Andrea, una niña de 10 años que es la única alumna de la escuela Pío Zárate, ubicada en el paraje Buena Vista, en el departamento Pocho, al noroeste de Córdoba.

Cada jornada, la estudiante recorre 15 kilómetros a caballo o en moto para asistir a clases de quinto grado. Del otro lado la espera Fanny Correa, quien además de ser su maestra es la directora del establecimiento y viaja diariamente unos 40 kilómetros desde Salsacate por caminos rurales para mantener abierta la institución.

La historia refleja una realidad que se repite en distintos puntos de la provincia: existen 35 escuelas primarias rurales con un solo estudiante matriculado sobre un total de 1.169 establecimientos distribuidos en zonas alejadas.

Una respuesta innovadora para un problema cotidiano

La iniciativa nació a partir de una dificultad concreta. En la región, desarrollar una huerta tradicional resulta muy complejo debido a la escasez de lluvias, la baja fertilidad del suelo, las temperaturas extremas y la presencia de vizcachas, caballos y vacas que destruyen los cultivos.

"Lejos de ver esto como un problema, decidimos escuchar al territorio y adaptarnos a él", explicó Fanny Correa al presentar el proyecto.

Así surgió "Hydro Vista, semillas del futuro", una propuesta de hidroponía escolar que comenzó a tomar forma luego de la entrega de un aporte de cinco millones de pesos para fortalecer iniciativas educativas.

Aprender ciencia a partir de la realidad

La hidroponía consiste en un método de cultivo sin suelo, donde las plantas reciben directamente los nutrientes a través del agua y se sostienen sobre sustratos inertes como arena o grava.

Gracias a esta experiencia, Andrea aprende a producir alimentos sin necesidad de tierra fértil, comprende la importancia del cuidado del agua y descubre cómo la ciencia y la observación permiten resolver problemas concretos del entorno donde vive.

El proyecto también incorpora la metodología educativa STEAM, que integra ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para desarrollar pensamiento crítico, creatividad e innovación mediante situaciones reales.

Una escuela que mantiene viva la educación rural

Más allá de tener una sola estudiante, la escuela Pío Zárate conserva un fuerte valor para la comunidad. Según recordó la docente, durante años recibió a numerosos alumnos de familias rurales y allí estudiaron también los padres y hermanas de Andrea.

"La escuela siempre contó con bastantes estudiantes; ha sido inclusive el lugar donde han estudiado los padres y hermanas de Andrea", señaló Fanny.

Pese a las distancias y las dificultades de acceso, el establecimiento dispone de las mismas herramientas tecnológicas que el resto de las escuelas rurales cordobesas.

Conectividad para llegar más lejos

La institución cuenta con conexión satelital mediante Starlink, como parte del plan provincial de conectividad implementado entre 2024 y 2025, que alcanzó incluso a escuelas ubicadas en zonas de alta montaña.

Antes de esa iniciativa, el acceso a internet en muchos establecimientos rurales se limitaba a tareas administrativas, mientras que hoy permite incorporar nuevas herramientas pedagógicas y ampliar las posibilidades de enseñanza.

La experiencia de Andrea y Fanny demuestra que, incluso en los lugares más alejados y con mayores dificultades, la educación puede encontrar nuevas formas de crecer, adaptarse al entorno y generar oportunidades a través del conocimiento y la innovación.