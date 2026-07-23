Frenó en un semáforo y se desprendió la cabina del camión

En la mañana de este jueves, la cabina de un camión se desprendió y cayó hacia adelante mientras el vehículo circulaba por avenida López y Planes, a la altura de calle Perú, en la ciudad de Santa Fe. La conductora resultó ilesa, pero el incidente provocó un importante operativo y generó serias complicaciones en el tránsito.

El camión, que transitaba sin acoplado en dirección norte, se detuvo ante un semáforo y, por causas que serán investigadas, la cabina basculó por completo con la conductora en su interior.

Pese a lo impactante de la escena, la mujer logró salir por sus propios medios con ayuda de otras personas que se encontraban en el lugar y no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario trasladarla a un centro de salud.

Foto: Sol Play

Amplio operativo para retirar el vehículo

Tras el incidente, una retroexcavadora y otro camión perteneciente a la empresa propietaria trabajaron para volver a colocar la cabina en su posición y retirar el vehículo de la calzada.

Las maniobras obligaron a reducir inicialmente la circulación vehicular y, posteriormente, personal de Control Municipal dispuso el corte total del tránsito en la intersección de avenida López y Planes y Pedro Centeno para facilitar las tareas.

Como consecuencia, se registraron largas filas de vehículos y demoras que se extendieron durante varias cuadras. Las autoridades recomendaron evitar la zona hasta que concluyeran los trabajos de remoción, indica Aire de Santa Fe.