SOEVER convocó a un plenario provincial "para defender el régimen especial de los trabajadores viales de campaña"

El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos —SOEVER— convocó a un plenario de comisiones ejecutivas con representación de todas las zonales de la provincia, con el objetivo de analizar la situación generada por la media sanción de la reforma previsional en el Senado provincial, que dejó afuera del régimen especial a los trabajadores de campaña de la Dirección Provincial de Vialidad.

El encuentro será este viernes 24 de julio, a las 9hs, en la Sede Gremial de la ciudad de Villaguay.

Desde la organización gremial advirtieron que la exclusión de este sector implica una grave injusticia laboral y previsional, ya que desconoce un derecho histórico reconocido por la Ley N.º 8.732 y pone en el mismo plano a trabajadores que no desarrollan sus tareas en las mismas condiciones.

“El trabajador vial de campaña no cumple una tarea común. Trabaja a la intemperie, con frío, calor, barro, polvo, lluvia, maquinaria pesada, vibraciones, desarraigo y jornadas extendidas. Por eso esta discusión no puede reducirse a si alguien se jubila antes o después. La discusión correcta es que hay trabajos que desgastan antes”, señalaron desde SOEVER.

El sindicato remarcó que los trabajadores afectados están entre los sectores de menor salario dentro de la escala de Vialidad Provincial y cumplen jornadas mínimas de 9 horas, a diferencia de las 6 horas del empleado administrativo del gobierno central y de las 8 horas de la mayaría de otros trabajadores viales.

“¿Cómo se puede justificar que a quienes menos cobran, más horas trabajan y más ponen el cuerpo, además se les quite un derecho previsional histórico?”, plantearon desde la conducción gremial.

SOEVER también subrayó que la reincorporación de los trabajadores de campaña al régimen especial no compromete la sustentabilidad del sistema previsional, ya que no se trata de un beneficio masivo para todo el Estado ni siquiera para toda Vialidad. Según registros históricos de la repartición, el promedio anual de trabajadores que acceden a la jubilación dentro de este régimen ronda los 17 agentes por año.

“No estamos ante un problema fiscal real. Estamos ante una decisión política que castiga a un sector reducido de trabajadores que más horas trabaja, menos cobra y más desgaste carga sobre el cuerpo”, sostuvieron.

En ese marco, el Secretario General de SOEVER, Federico Colominas, llevo la posición del sindicato ante las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde presentó fundamentos técnicos, jurídicos, laborales y políticos para solicitar la reincorporación expresa de los equipos camineros de campaña al régimen especial del artículo 19 de la nueva Ley.

El plenario convocado por SOEVER buscará ordenar una posición común con todas las zonales, respaldar institucionalmente la presentación ante Diputados y evaluar las acciones gremiales necesarias frente a esta situación.

Desde el sindicato no descartan avanzar con medidas de fuerza si la Cámara de Diputados no corrige la exclusión de los trabajadores viales de campaña del régimen especial.

“Diputados todavía puede evitar que una injusticia se convierta en ley. Y SOEVER va a estar donde tiene que estar: al frente de la defensa de los trabajadores viales de campaña, con argumentos, con organización y con la fuerza de toda la familia vial”, concluyeron.