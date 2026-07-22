La UCR de Entre Ríos respaldó la reforma de la Caja y pidió un debate con responsabilidad

La UCR de Entre Ríos expresó su apoyo a la reforma de la Caja de Jubilaciones impulsada por el Gobierno provincial. Destacó el acompañamiento del Senado, pidió que Diputados actúe con responsabilidad y rechazó los hechos de violencia e intimidación durante el debate.
La UCR de Entre Ríos manifestó este miércoles su respaldo a la reforma de la Caja de Jubilaciones promovida por el gobernador Rogelio Frigerio y expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados continúe el tratamiento del proyecto con "responsabilidad institucional". A través de un comunicado, el partido sostuvo que la iniciativa busca garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y preservar el futuro de las próximas generaciones.
El pronunciamiento se conoció mientras el proyecto de ley comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados, luego de haber obtenido media sanción en el Senado provincial. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para modificar el régimen previsional de la provincia y ha generado fuertes cuestionamientos de distintos gremios estatales y docentes.
En ese contexto, el radicalismo entrerriano ratificó su respaldo a la gestión provincial y valoró la decisión política de avanzar con una reforma que, según sostuvo, busca afrontar un problema estructural que se arrastra desde hace años.
Respaldo a la reforma previsional
En el comunicado, la Unión Cívica Radical expresó su "firme acompañamiento" al gobernador Rogelio Frigerio y a su equipo de gestión por impulsar una reforma que considera necesaria para asegurar la continuidad de la Caja de Jubilaciones.
La fuerza política destacó especialmente la actuación de los legisladores que aprobaron el proyecto en la Cámara de Senadores y manifestó su expectativa de que el mismo criterio prevalezca durante el debate en Diputados.
"Celebramos la responsabilidad y la cordura de los legisladores que, entendiendo la gravedad del problema y la necesidad de tomar decisiones, acompañaron el proyecto en el Senado provincial. Esperamos que en la Cámara de Diputados se mantenga la misma línea de responsabilidad institucional y que el debate continúe priorizando el interés general por encima de las especulaciones y las conveniencias políticas de corto plazo", señalaron.
Asimismo, la UCR sostuvo que la reforma no debe interpretarse como una medida en perjuicio de los jubilados, sino como una herramienta destinada a garantizar la continuidad del sistema previsional.
Destacaron la preservación de derechos
El radicalismo afirmó que el proyecto mantiene aspectos centrales del régimen jubilatorio vigente y remarcó que contempla mecanismos de transición para quienes están próximos a acceder al beneficio previsional.
En ese sentido, indicó que la iniciativa preserva derechos adquiridos, mantiene el 82 por ciento móvil y establece una implementación gradual para reducir el impacto de los cambios.
Además, sostuvo que gobernar implica asumir decisiones complejas frente a problemas que, según expresó, fueron postergados durante años.
"Desde el radicalismo entrerriano entendemos que gobernar implica asumir responsabilidades y enfrentar problemas que durante años fueron postergados. Por eso valoramos y acompañamos la decisión del gobernador Frigerio de poner los números sobre la mesa, transparentar la situación de la Caja y avanzar en una solución que permita construir un sistema previsional sostenible en el tiempo", afirmaron.
Rechazo a la violencia y llamado al diálogo
Otro de los ejes del documento estuvo vinculado al clima político que rodea el tratamiento de la reforma previsional. La UCR cuestionó las manifestaciones de intolerancia hacia quienes respaldan la iniciativa y llamó a sostener el debate dentro del marco institucional.
"No podemos aceptar que quienes piensan diferente sean señalados, escrachados, violentados o perseguidos por expresar sus ideas. El debate político y sindical es legítimo y necesario, pero ninguna diferencia puede justificar la intolerancia, la violencia ni la descalificación personal", expresó el comunicado.
La fuerza política también sostuvo que una democracia sólida debe construirse a partir del respeto por las distintas posiciones y rechazó cualquier intento de condicionar las discusiones mediante presiones o intimidaciones.
En esa línea, señaló que "ninguna reforma de fondo puede discutirse bajo la presión de la violencia o la intimidación" y convocó a todos los sectores involucrados a privilegiar el diálogo y los argumentos por encima de las confrontaciones.
Expectativa por el tratamiento en Diputados
Finalmente, la Unión Cívica Radical de Entre Ríos reiteró su respaldo al gobernador Rogelio Frigerio y reconoció la actuación de los senadores que acompañaron la media sanción del proyecto.
Al mismo tiempo, expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados continúe el tratamiento con el mismo criterio institucional y remarcó que el desafío consiste en garantizar la sustentabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones.
"Durante años se postergaron las decisiones. Hoy es tiempo de asumirlas con responsabilidad. Defender la Caja es garantizar su futuro. Y defender la democracia es respetar a quienes piensan diferente", concluyó el comunicado.