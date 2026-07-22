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Policiales Operativo por narcomenudeo

Usaban un kiosco como pantalla para vender droga en Chajarí

Una investigación por presunto narcomenudeo derivó en un allanamiento, donde se secuestró marihuana fraccionada para la venta y teléfonos celulares. Detuvieron a un hombre.

22 de Julio de 2026
Chajarí: allanan kiosco donde vendían droga y detienen a un hombre.
Chajarí: allanan kiosco donde vendían droga y detienen a un hombre. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Una investigación por presunto narcomenudeo derivó en un allanamiento, donde se secuestró marihuana fraccionada para la venta y teléfonos celulares. Detuvieron a un hombre.

Se desarticuló un punto de venta de droga en la ciudad de Chajarí, que funcionaba detrás de la fachada de un kiosco.

 

La Delegación de Drogas Peligrosas llevó a cabo el operativo durante la mañana de este miércoles, con apoyo táctico del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Federación, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.

 

 

De acuerdo con las tareas investigativas realizadas por los efectivos especializados, en el inmueble allanado funcionaba un pequeño comercio o kiosco que era utilizado como pantalla para encubrir la venta de estupefacientes al menudeo.

 

La pesquisa permitió reunir los elementos necesarios para avanzar con el allanamiento y la detención del principal sospechoso, mientras la causa continúa bajo la órbita de la Justicia.

 

 

El allanamiento culminó en la detención de un hombre y en el secuestro de envoltorios con marihuana fraccionada y acondicionada para la venta, además de teléfonos celulares.

 

La investigación fue coordinada por la Unidad Fiscal de Federación, a cargo de la fiscal Carolina Spelletta, con intervención del Juzgado de Garantías de Federación, encabezado por el juez Darío Guillermo Mautone, quienes ordenaron el allanamiento.

Temas:

Chajarí Drogas operativo allanamiento
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