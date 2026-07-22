Usaban un kiosco como pantalla para vender droga en Chajarí

REDACCIÓN ELONCE
Una investigación por presunto narcomenudeo derivó en un allanamiento, donde se secuestró marihuana fraccionada para la venta y teléfonos celulares. Detuvieron a un hombre.
Se desarticuló un punto de venta de droga en la ciudad de Chajarí, que funcionaba detrás de la fachada de un kiosco.
La Delegación de Drogas Peligrosas llevó a cabo el operativo durante la mañana de este miércoles, con apoyo táctico del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Federación, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.
De acuerdo con las tareas investigativas realizadas por los efectivos especializados, en el inmueble allanado funcionaba un pequeño comercio o kiosco que era utilizado como pantalla para encubrir la venta de estupefacientes al menudeo.
La pesquisa permitió reunir los elementos necesarios para avanzar con el allanamiento y la detención del principal sospechoso, mientras la causa continúa bajo la órbita de la Justicia.
El allanamiento culminó en la detención de un hombre y en el secuestro de envoltorios con marihuana fraccionada y acondicionada para la venta, además de teléfonos celulares.
La investigación fue coordinada por la Unidad Fiscal de Federación, a cargo de la fiscal Carolina Spelletta, con intervención del Juzgado de Garantías de Federación, encabezado por el juez Darío Guillermo Mautone, quienes ordenaron el allanamiento.