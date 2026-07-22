Video: así se produjo el accidente fatal en Ruta 14 y se conocieron las identidades de los fallecidos

El video del accidente fatal en Ruta 14 aportó nuevas imágenes sobre el trágico siniestro vial ocurrido este miércoles por la tarde en la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 240, en inmediaciones del cruce con la Ruta Nacional 18 y del peaje Yeruá. La grabación muestra el instante en que una camioneta Renault Alaskan perdió el control y terminó impactando de lleno contra un camión que permanecía estacionado sobre la banquina. Como consecuencia del choque fallecieron una mujer de 49 años y un adolescente de 13.

Las imágenes, a las que accedió Elonce, permiten observar la secuencia previa al impacto. En el registro se aprecia cómo la camioneta se desvía repentinamente hacia la derecha hasta colisionar con la parte trasera izquierda de un camión Mercedes-Benz con semirremolque Truckvan, perteneciente a una empresa brasileña.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15.45, en un tramo de la autovía ubicado a pocos metros del puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Concordia y al sur de las cabinas del peaje Yeruá.

El video muestra el momento del impacto

El material difundido en las últimas horas constituye un elemento clave para reconstruir la mecánica del accidente. Según puede apreciarse, la Renault Alaskan circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que aún son materia de investigación, abandonó su trayectoria y se dirigió directamente hacia la banquina.

Foto: P.E.R.

En cuestión de segundos, la camioneta impactó violentamente contra el lateral trasero del camión que permanecía detenido fuera de la calzada. La violencia del choque provocó severos daños en la parte delantera del vehículo y derivó en las trágicas consecuencias que conmocionaron a la región.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué originó la pérdida de control del rodado, por lo que la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho.

Dos víctimas fatales y dos personas heridas

Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de 49 años que viajaba como acompañante y un adolescente de 13 años fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En tanto, el conductor de la camioneta, también de 49 años, y una adolescente de 14 años resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde recibieron atención médica.

Foto: P.E.R.

Las cuatro personas que viajaban en la Renault Alaskan eran oriundas de la provincia de Buenos Aires y se dirigían hacia el norte del país al momento del accidente.

Identificaron a las víctimas y al conductor de la camioneta

Con el avance de la investigación también se conocieron las identidades de las personas involucradas en el trágico siniestro. El conductor de la camioneta Renault Alaskan fue identificado como Cristian Maidana, de 49 años, funcionario de la Prefectura Naval Argentina, quien sufrió lesiones leves.

Junto a él viajaban Silvia Raquel Lucca, de 49 años, quien falleció en el lugar del accidente; Lucas Valentín Maidana, de 13 años, y Agustina Maidana, de 14 años. Tanto el conductor como los dos menores fueron trasladados de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Lucas Valentín Maidana murió durante su ingreso al hospital como consecuencia de un traumatismo grave con lesión cortante en la región frontal, pérdida de masa encefálica y hundimiento de cráneo, según se informó oficialmente. En tanto, Agustina Maidana, de 14 años, presentó lesiones de carácter leve y permaneció bajo atención médica.

Foto: P.E.R.

Qué declaró el camionero

Por su parte, el conductor del camión Mercedes Benz involucrado en el siniestro relató a los investigadores que se encontraba detenido sobre la banquina realizando su descanso reglamentario.

Según su testimonio, al poner en marcha el vehículo con la intención de reincorporarse a la Ruta Nacional 14 y continuar viaje, sintió un fuerte impacto en la parte trasera del semirremolque, sin advertir previamente la maniobra de la camioneta.