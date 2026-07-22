El emotivo recibimiento a Marcos Senesi en Concordia: el video junto a sus familiares

Marcos Senesi volvió a Concordia después de integrar el plantel de la Selección Argentina que disputó el Mundial 2026 y fue recibido este miércoles con una emotiva sorpresa organizada por su familia. El defensor compartió un cálido reencuentro con sus seres queridos, quienes le dieron la bienvenida tras su regreso al país, en un momento cargado de emoción que quedó registrado en un video.

El futbolista arribó a su ciudad natal luego de formar parte del plantel conducido por Lionel Scaloni, que alcanzó el subcampeonato del mundo, y recibió el afecto de familiares y allegados en una reunión íntima antes de participar de las actividades oficiales previstas por el Municipio.

El reencuentro reflejó la alegría de quienes esperaban al defensor concordiense, que hizo historia al convertirse en el primer futbolista de la ciudad en integrar una selección argentina durante una Copa del Mundo.

Una bienvenida cargada de emoción

Las imágenes del recibimiento familiar muestran el cálido abrazo entre Marcos Senesi y sus seres queridos, quienes prepararon una sorpresa para celebrar su regreso. El encuentro estuvo marcado por las muestras de afecto y la emoción de volver a reunirse luego de varias semanas de concentración y competencia.

El defensor vivió una experiencia inédita durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde tuvo la oportunidad de representar al país en la máxima cita del fútbol internacional y sumar minutos con la camiseta albiceleste.

Foto: Archivo.

Su participación significó un hecho histórico para Concordia, ya que ningún otro futbolista nacido en la ciudad había integrado anteriormente un plantel argentino en una Copa del Mundo.

Concordia prepara un homenaje abierto a toda la comunidad

Tras el emotivo reencuentro familiar, Marcos Senesi será protagonista este jueves de un reconocimiento organizado por la Municipalidad de Concordia. La actividad comenzará a las 17 frente al ingreso principal del Palacio Municipal.

Foto: Archivo.

Para la ocasión se montará un escenario central donde el defensor podrá compartir un momento con los vecinos bajo el lema "Concordia recibe a Marcos Senesi". La convocatoria será abierta al público y permitirá que los concordienses puedan saludar al futbolista y acompañarlo en este reconocimiento.

Antes del encuentro con la comunidad, Senesi participará de una recepción protocolar junto a autoridades provinciales y municipales, quienes le entregarán una distinción por su trayectoria y por representar a la ciudad en el máximo certamen del fútbol mundial.

El reconocimiento a un hecho histórico para el deporte local

El homenaje tiene como principal objetivo destacar el logro deportivo alcanzado por el defensor y el orgullo que representa para Concordia haber contado por primera vez con un futbolista de la ciudad dentro de un plantel mundialista de la Selección Argentina.

Foto: Archivo.

Luego del acto institucional, Senesi se trasladará hasta el escenario principal para mantener un contacto directo con los vecinos, brindar unas palabras y recibir el cariño del público que siguió de cerca su desempeño durante el Mundial.

La actividad prevista frente a la Plaza 25 de Mayo será la única instancia abierta al público durante la visita del defensor a Concordia, por lo que desde la organización invitaron a la comunidad a participar del homenaje y acompañar a uno de los deportistas más destacados de la historia reciente de la ciudad.