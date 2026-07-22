El Gobierno ratificó que las universidades pueden cobrarles a estudiantes extranjeros sin residencia

En medio de la polémica generada en redes sociales por publicaciones críticas hacia Argentina, el Gobierno nacional ratificó este miércoles que las universidades nacionales están habilitadas para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país, en virtud de lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025.

La aclaración fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que la normativa se encuentra plenamente vigente desde el 28 de mayo de 2025.

"Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025", expresó el funcionario a través de su cuenta en la red social X.

Qué establece el DNU

El decreto modificó el artículo 2° bis de la Ley de Educación Superior N.º 24.521 y estableció que los estudios de grado en las universidades públicas continuarán siendo gratuitos para los ciudadanos argentinos, nativos o por opción, y para los extranjeros con residencia permanente.

Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025 : MODIFICACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N°… pic.twitter.com/CGyFhEaVhK — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) July 22, 2026

En cambio, la norma dispone que, conforme a las facultades previstas en la legislación vigente.

No obstante, el texto también contempla que esos estudiantes podrán acceder a becas cuando así lo establezcan los estatutos de cada universidad o mediante convenios celebrados con otros Estados u organismos nacionales e internacionales.

Los mensajes de Milei

En ese contexto, el presidente Javier Milei también realizó publicaciones en la red social X, en las que hizo referencia a las críticas provenientes del exterior.

"¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida", escribió el mandatario.

Horas antes, el jefe de Estado había compartido otro mensaje en la misma plataforma: "Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos".